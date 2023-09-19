電費收入增加16億！台電估全年虧損可在2千億內 累虧仍達4千億
今（2023）年內需回溫，經濟部電價費率審議會今（19）日決議取消百貨、電影院、健身房、餐飲等5類業者電價凍漲，預估全年可增加新台幣16億元電費收入，全年虧損可控制在新台幣2000億元以內，但年底累虧預估仍達4000億，不過今年台電獲得1500億元增資與500億元電費補貼，明年政府也已編列1000億元增資，因此截至明年應不會發生資不抵債情形。
記者鄭妤安／台北報導
受到國際燃料價格居高不下影響，台電去年和今年加總估虧損4675億元，先前更傳出，以資本額4800億元來看，台電恐瀕臨破產危機。
經濟部召開今年第2次電價費率審議會，10月電價確定凍漲，不過內需回溫，百貨、電影院、健身房、餐飲等5類業者，共計880戶高壓用戶將取消凍漲，也就是補漲15%。
台電表示，5類型前動漲業恢復原本電價後，預估全年可增加新台幣16億元電費收入。針對外界關切的台電虧損議題，副總王振勇指出，台電公司在今年上半年已經虧了1300多億，這一次經過電價審議之後，預估今年的虧損應該會控制在2千億上下，不過真正盈虧情形還要看下半年燃料價格變動情形，畢竟國際能源價格變動相當大，目前看起來有下修的可能性。
去年台電虧損數在經過資產重估，約為2063億，若能源價格沒有大幅再波動的話，台電到年底的虧損數大概仍將近4千億上下。
王振勇強調，今年台電獲得1500億元增資與500億元電費補貼，明年政府也已編列1000億元增資，因此截至明年應不會發生資不抵債情形。