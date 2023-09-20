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台股早盤跌逾60點　AI股持續「臉綠」、航運股強勢走高

▲聯準會（Fed）昨（19）日 開始展開為期2天的利率會議，10年期美債殖利率攀升超過4.36%，創2007年來新高，美股四大指數全收黑。台北股市今（20）日早盤一度跌逾60點，來到16572點。（圖／NOWnews資料照片）
▲聯準會（Fed）昨（19）日 開始展開為期2天的利率會議，10年期美債殖利率攀升超過4.36%，創2007年來新高，美股四大指數全收黑。台北股市今（20）日早盤一度跌逾60點，來到16572點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

聯準會（Fed）昨（19）日 開始展開為期2天的利率會議，10年期美債殖利率攀升超過4.36%，創2007年來新高，美股四大指數全收黑。台北股市今（20）日早盤一度跌逾60點，來到16572點。權值王台積電早盤跌2元，來到536元。其他重要電子股也多走跌，AI股熄火，資金轉向航運股，中航漲5%，新興、台船、台航漲4%以上。

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美股道瓊指數下跌106.57點，或0.31%，收34517.73點；那斯達克指數下跌32.05點，或0.23%，收13678.19點；標普500指數下跌9.58點，或0.22%，收4443.95點；費城半導體指數下跌33.45點，或0.96%，收3459.02點。

受到美股走跌影響，台北股市今日早盤開低震盪，早盤一度跌逾60點，來到16572點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌2元，來到536元。同樣為晶圓代工的聯電跌0.4%、世界先進小跌、力積電跌0.8%。其他重要電子股，聯發科跌1.5%，南亞科、宏碁跌1%以上，友達、群創、大立光、國巨、旺宏也走跌，和碩在平盤附近，日月光相對強勢漲0.4%。

文曄因受惠收購案而急拉觸及漲停、矽光子概念股台星科漲2%多，而華新子公司CAS完成收購英國SMP，宣布進軍航太市場，今日華新股價也漲3%。AI概念股熄火，緯創逆勢抗跌早盤小漲，廣達小跌、緯穎跌0.7%，只有技嘉強勢漲1.3%。今日航運股成盤面焦點，中航漲5%，新興、台船、台航漲4%以上，長榮、志信、萬海、中櫃、四維航、陽明、慧洋-KY漲2到3%。




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