Omdia：Micro LED市場規模成長至5170萬台　市場市占率僅1.2%

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Micro LED顯示面板市場預計將從2025年開始真正成長，主要是由於對擴展現實（ XR ）設備和智慧手錶等通常用於戶外的小型顯示設備的需求。 到2030年，在Micro LED的總出貨量中，應用於XR設備中的Micro LED顯示面板份額預計將達到53.5% ，而應用於智慧手錶的份額將達到41.6% 。
Omdia顯示產業研究經理Jerry Kang表示： 「XR設備和智慧手錶在陽光下需要較高的戶外可讀性。 Micro LED顯示面板在自發光亮度和對比度方面具有卓越的性能，通常比有機發光二極管（ OLED ）顯示面板高得多。 」
最近，多家顯示器面板廠商紛紛推出Micro LED顯示面板原型，會套用到原本配備LCD和OLED顯示面板的裝置上。Omdia發現，到2023年，只有少數幾家公司能夠大量生產用於消費設備的微型LED顯示面板，這意味著在量產Micro LED顯示面板之前還有很多障礙。
2023年7月，三星電子發表了一款89吋4.5k解析度的 Micro LED電視，採用LTPS背板，價格約10萬美元。 這比三星的98吋8k Neo QLED電視（ 3.9萬美元）貴了兩倍以上。
Jerry表示：「89吋的4.5k Micro LED電視在玻璃基板上有超過3300萬個微型LED晶片，它們是不可能毫無缺陷地製造出來的。 為了降低缺陷的風險，在未來幾年內，這種大尺寸Micro LED顯示面板只能透過組裝多個較小尺寸的模組來製造，直到大規模轉移技術成熟為止。 」
Omdia ，作為Informa Tech的一部分，是一家專注於科技行業的領先研究和諮詢集團。憑藉對科技市場的深入了解，結合切實可行的洞察力， Omdia將賦能企業做出明智的成長決策。