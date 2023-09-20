雪山隧道「1政策上路3年」！一堆駕駛不理　苦主臉綠：實在缺德

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事實上，根據規定，雪山隧道的最低速限是70公里，最高速限則是90公里，不過有些駕駛卻因為不敢開太快，自己當龜速車導致疏運效率大幅度降低，也因為常常有這種駕駛，造成雪山隧道永遠都在塞車的情況。
然而其實交通部高速公路局為改善「龜速車」的問題，在2020年也推出「慢速車示警系統」，只要沒有塞車時，車速低於時速65公里，並且與前車距離超過120公尺時，就會在路邊顯示車牌，提醒要加速，結果三年過去，許多駕駛還是我行我素，讓許多遵守法規的駕駛人超崩潰。
不少苦主紛紛回應「提示看板有跟沒有一樣，一堆人甚至不知道自己的車牌在上面.....」、「每次進雪隧前，都要跟駕駛賭一把要左？還是右？」、「這種龜速車真的有夠缺德的.....不敢開快速不要上路好嗎」、「有遇過ㄧ路開60的，塞車塞到爆」、「開過60的後面，真的有夠夭壽，塞成一團不知道在開什麼」、「遇到這種的還不能換車道才是最不爽的」。
過去國道公路警察局臉書也多次貼出開罰的照片，提醒用路人經過雪隧不應當龜速車，就有駕駛在車輛不多時，行駛速度卻只有45公里，低於雪隧最低速限70公里，因此警方依違反道路交通管理處罰條例第33條製單告發，處以3千元以上、6千元以下的罰鍰，根據統計，雪隧去年未達最低速限的罰單大約有1千件，民眾上路可要記得相關規範，不要跟自己荷包過不去。