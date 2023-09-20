泰國力推觀光！清邁機場11月起24小時無休 欲建第2座國際機場
泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）力推觀光，先前除了宣布提供中國遊客為期5個月的免簽入境優惠後，又在19日宣佈即將延長位於泰國第二大城市清邁（Chiang Mai）的清邁國際機場營業時間，改成24小時全天無休，藉此應對可能前來的大批觀光客。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《Thaiger》報導，新上任的泰國總理賽塔諸多觀光政策迎向亞洲海外旅遊客，自本月25日開始，直到2024年2月29日為止提供對中國旅客、哈薩克遊客的免簽優惠。泰國當局指出，為了迎向更多的國際旅客，決定讓目前吞吐量600萬人次的清邁機場將每日18小時營運延長為24小時，盼能滿足每年接待2000萬遊客的長遠目標，為泰國賺入更多觀光收益。
不僅如此，泰國當局也考慮擴建第二航廈或另建一座新機場的可能，相關官員與學者研究下認為，清邁第二座國際機場預計可以在2027年完工，屆時預估耗資60億泰銖才能完成這個1120公頃的國際機場。
不過也有市場分析認為，有鑒於中國境內對於泰國安全的考慮，加上中國本身經濟狀況，赴泰的中國觀光客短期內並不會快速增長，預期哈薩克遊客將成為新措施的重點。