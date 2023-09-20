台海衝突代價高達2兆美元 美國防部：依《台灣關係法》助台自衛
負責印太事務的美國助理國防部長瑞特納（Ely Ratner），19日在眾議院軍事委員會上表示，中國若封鎖台灣，對全球經濟將造成毀滅性的影響，瑞特納強調，正因為中國侵略或封鎖台灣將帶來災難性後果，所以美國支持台灣的自衛能力至關重要，美國也將保持自身的威懾力，與其他盟友合作，確保印太地區繁榮與和平。
記者倪浩軒/綜合報導
瑞特納在聽證會上向眾議員表示，如果中國試圖改變台海現狀，就會危及幾十年來印太地區的繁榮與和平。瑞特納指出，中國若封鎖台灣，對全球經濟將造成毀滅性的影響，但瑞特納認為台海衝突目前並非已迫在眉睫或不可避免，美國比以往任何時候都擁有真實、強大的威懾力，「這樣的威懾是有效的」。
瑞特納表示，五角大廈依據《台灣關係法》、中美3個聯合公報以及6項保證處理兩岸問題，反對任何單方面改變現狀，美國國防部將繼續履行承諾，替台灣提升自衛能力，並保持美國本身的威懾力至關重要。
瑞特納也引用美國國防部長奧斯汀的說法，認為台海衝突將是毀滅性的，可能以難以想像的方式影響全球經濟，商船航道和全球供應鏈的安全性取決於台海的和平與穩定，中國若對台灣實施封鎖，可能將造成全球2兆美元以上的經濟損失。瑞特納認為，中國若封鎖台灣很可能會以失敗收場，強化國際社會對抗北京的決心，為中國自己帶來局勢升溫的巨大風險。