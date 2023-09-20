蕭亞軒又擁新歡？混血小鮮肉陪看演唱會 經紀人曝光他真實身分
天后蕭亞軒（ELVA）告別與小鮮肉黃皓的戀情，上個月在北京宣布加盟華納音樂，即將復出回歸歌壇，最近出席好友王力宏的台北小巨蛋演唱會，在包廂裡盡情享受音樂，被發現身邊出現一位年輕的混血帥哥陪伴，讓人驚訝她是否又陷入愛河？經紀人則回應「他是公司剛簽的新人」，否認蕭亞軒的新戀情。
記者江芷稜／綜合報導
網友笑稱「沒有人能永遠年輕，但蕭亞軒的男朋友可以」，44歲的天后過往情史豐富，且對象都是ABC、混血帥哥居多，年紀小16歲的前男友黃皓就是中國、加拿大混血兒，蕭亞軒原本要提拔他當藝人，安排唱歌、跳舞一連串訓練，讓男友壓力頗大，一度腹部劇痛、累到吐血，又因疫情攪局遲遲未能出道，2021年雙方宣布感情暫時冷靜後，黃皓另結新歡，今年已經結婚成了人夫。
恢單的蕭亞軒也因身體出狀況，這幾年休養生息，感情沒有波瀾，但不排斥迎接新的感情，她坦然地說，「應該發生就讓它發生，該留意的還是會留意一下」，身邊談得來的對象很多，沒有特別設限，沒想到僅過了一個月，就傳出身邊有新對象出現，感情狀態又見曙光。
不過，蕭亞軒經紀人隨即解開謎底，原來這位和她一起看演唱會的混血帥哥，並非天后的新桃花，而是她剛簽的公司新人，接下來會以演員身分在台灣發展， 不過，當初黃皓也是ELVA簽約的旗下藝人，這段關係能否有進一步發展尚待觀察。