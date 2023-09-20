9m88自虧「感情絕緣體」！單身3年求徵友 理想型是南柱赫
9m88即將在這周舉行演唱會，並於今（20）在台北進行彩排。受訪時，9m88透露已經單身超過3年，自嘲是「感情絕緣體」，而她的理想型是演出韓劇《二十五，二十一》的男主角南柱赫。
記者吳雨婕／台北報導
9m88坦言這次演唱會滿緊張的，因為太久沒開唱，但同時也有興奮，因為可以見到粉絲，有著好人緣的她，這次演唱會除了找來「金曲歌王」蛋堡、「創作鬼才」黃宣分任兩天的嘉賓外，還邀來《大嘻哈時代2》的亞軍Gummy B助陣，談到與蛋堡合作，她直言對方很親切。
已經單身3年的9m88笑說自己是「感情絕緣體」，就連之前與落日飛車一起去歐洲、美國等地巡演，都沒有遇到豔遇，媒體立即幫她徵友，她開出條件：「要很有禮貌、孝順。」她還表示，自己不會要求一定要是帥哥，希望年紀不要差太多，外表只要順眼就好，也不排斥跟圈內人交往。
9m88本周末將在Zepp New Taipei連唱2場，直呼首唱新歌〈看向我吧〉，是歌單大魔王，她說：「這首旋律節奏稍為『弔詭』一點，特別花了更多心思、力氣彩排！不過就算怎麼難唱的歌，我還是要唱起來毫不費力的樣子，這也是我歌的特質！」