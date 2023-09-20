李岳遇黃氏兄弟讓出孩子王寶座　瑋瑋放話「先喝一杯再直播」

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雙百萬Youtube頻道黃氏兄弟的弟弟黃挺瑋（瑋瑋），8月以歌手身份推出全新EP《Pull n’Push》，簽唱會盛況驚人，李岳透露之前訪問過瑋瑋，最大印象就是發現他舞蹈教室的小孩視瑋瑋為神，李岳還幫忙拿小孩們自己做的照片本本給瑋瑋看，讓小粉絲們超開心，李岳多年孩子王的寶座直接拱手相讓。
就經營Youtube頻道拍攝影片而言，瑋瑋算是資深前輩，李岳對黃氏兄弟的頻道相當熟悉，喜歡他改造房間的系列，充滿童趣，「就像是把我們的想像變成現實一樣」。擅長各處旅遊拍片的李岳，想到若可和瑋瑋合拍YT影片，立刻冒出不少想法，「感覺可以跟瑋瑋來個露營車旅行，如果拍出國旅遊系列，覺得或許和瑋瑋去個日本鄉下，感覺會很好玩」。
對於瑋瑋多了歌手新身份，李岳覺得瑋瑋的聲音跟造型可塑性很強，能搖滾也能可愛。李岳也透露已準備跟瑋瑋多聊聊感情觀，他相信大家對Youtuber的世界一定還有很多好奇的地方，有機會讓瑋瑋聊聊他一天的行程，分享一下他最近一天都在忙些什麼。
提起對李岳的印象，瑋瑋則說：「西瓜哥哥是從小陪伴長大的哥哥，然後我都長大成人了，之前甚至有一起上節目玩狼人殺，他還是記憶中的模樣，很想知道李岳哥都怎麼保養的。」
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