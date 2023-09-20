一天內佔領！日本前駐中武官模擬共軍侵台計畫　稱美國來不及反應

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山本勝也以第一人稱角度撰寫的攻台假想劇本中提到，考量到中國目前經濟狀況、人口動態，要在5年之內超英趕美，發展出凌駕西方國家之上的軍力與核武實力十分困難，若美中戰爭爆發，中國恐難以取勝，且北京、上海等城市會遭到美國洲際飛彈攻擊，因而出現大量死傷，習近平的統治正當性也會被動搖，甚至導致共產黨瓦解。
不過若習近平堅持武統台灣，解放軍仍會執行任務，且贏得勝利關鍵就是短時間內佔領台灣。山本勝也在劇本中指出，以俄烏戰爭違建，就是因為俄羅斯沒有在一開始徹底摧毀基輔的戰力，因此解放軍攻台必須搶在美國正式介入前癱瘓台灣政治、經濟與軍事武裝，使台灣當局與國軍指揮部無力反抗；但若是變成長期戰爭，不僅美軍會介入，中印邊境的印度軍也會蠢蠢欲動。「只要台灣核心指揮部失去反抗能力，就能仿照西藏與香港模式來維穩台灣。」
山本勝也表示，為了避免引起美國注意，將會在解放軍行動後，另行通知國務院與其他對台部門；對地方政府企業則是事先告知解放軍在演習，「因為除了軍方之外，其他單位不會察覺真正的軍事行動與演習有何不同。」
另外，為了避免與每日全面開戰，會先不理會釣魚台，藉此向國際傳遞「台海戰爭是中國自家問題，中國並沒有想把戰爭上升到國際層級」的訊息。化身成解放軍參謀長的山本勝也表示，在台灣解放後，第一島鏈就會成為我國（中國）領海，釣魚台自然也會成為我國領土。
屆時解放軍主要目標會放在台北的政經、軍事核心地，以及主要城市與社會基礎建設。金門、馬祖、澎湖則先略過，待台灣本島戰事告終後再來慢慢收尾即可。
行動開始後的第一天早晨，將會出動網路通信部隊，癱瘓台灣所有瓦斯、電力、通訊、銀行系統，以及運行中的社會基建，斷絕台灣與外界的聯絡。與此同時，發射飛彈與出動轟炸機摧毀台北市中心的國軍指揮部。
飛機與轟炸機一部分將用於攻擊台獨份子與破壞主要城市設施。而在太平洋一側的國軍因網路通信部隊的攻擊，而失去協同能力時，解放軍將會派出航空母艦與潛水艇發動攻擊。解放軍空軍啟動空中打擊時，解放軍海軍陸戰隊、陸軍也會同步自基隆與北部地區實施登陸作戰。
運兵與後勤則交由每天往來台灣海峽，熟悉台海港灣的貨船、漁船協助；兵員補充則可透過中國高鐵網路，迅速將士兵運往東南沿海港口，再以船隻運送至台灣已淪陷的港口。
為了盡快取得戰略勝利，台灣引以為傲的半導體產業即使在作戰中遭到破壞也沒有關係，在戰後由中國企業協助重建即可。
山本勝也還在劇本中強調，作戰並非國與國之間的戰爭，所以戰爭終止時，不需要簽署任何投降文件，也不需要理會台灣領導人的任何意見。所有反對統一的台獨份子都將被視為叛軍，一律殲滅，並對台獨頭子實施斬首行動。
雖然美軍可能會在作戰24小時內發現解放軍攻台，但美日在沖繩並未配置大型部隊，美國不可能立刻從本土派兵支援，因此無法立即向台灣進行馳援。此後與美國的交涉就交由國務院處理，台灣的台獨份子則以武警掃蕩，接著動員中國企業來建設台灣的防禦工事，轉攻為守，以應付接下來可能爆發的對美衝突。
在解放軍大舉行動之下，第一天晚上，中國央視就會不斷播放台北遭到空襲，與解放軍登陸基隆港和解放軍士兵從桃園機場下機的畫面，中國人民將會歡聲雷動，對習近平的支持與信賴度也會達到最高。
山本勝也先前曾在中國人民解放軍國防大學留學，擔任過日本駐北京大使館的駐外武官，在職期間時常與北京政府和解放軍要員往來。