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一天內佔領！日本前駐中武官模擬共軍侵台計畫　稱美國來不及反應

▲日本前駐中國武官先前曾以解放軍參謀長的角度模擬攻台計畫，指出解放軍作戰將在一天內攻下台灣，就算美國在24小時內反應過來，也無法及時支援。圖為習近平2016年8月視察的戰略支援部隊。（圖／翻攝自新華社）
▲日本前駐中國武官先前曾以解放軍參謀長的角度模擬攻台計畫，指出解放軍作戰將在一天內攻下台灣，就算美國在24小時內反應過來，也無法及時支援。圖為習近平2016年8月視察的戰略支援部隊。（圖／翻攝自新華社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國持續加強對台軍事威脅，多次派出軍機、軍艦及無人機擾台，並對台灣進行實彈演習，隨著台海緊張局勢日漸升溫，各界也逐漸關注「台灣有事」帶來的影響狀況。一名前駐中國武官先前曾以解放軍參謀長的角度模擬攻台計畫，指出解放軍作戰將會「快狠準」，在一天內攻下台灣，就算美國在24小時內反應過來，也無法及時支援。

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日本東洋經濟週刊先前曾針對「台灣風險」進行大篇幅報導，其中笹川和平財團主任研究員山本勝也便將自己定為解放軍參謀長的角色，嘗試以其角度來模擬攻台方案。

山本勝也以第一人稱角度撰寫的攻台假想劇本中提到，考量到中國目前經濟狀況、人口動態，要在5年之內超英趕美，發展出凌駕西方國家之上的軍力與核武實力十分困難，若美中戰爭爆發，中國恐難以取勝，且北京、上海等城市會遭到美國洲際飛彈攻擊，因而出現大量死傷，習近平的統治正當性也會被動搖，甚至導致共產黨瓦解。

不過若習近平堅持武統台灣，解放軍仍會執行任務，且贏得勝利關鍵就是短時間內佔領台灣。山本勝也在劇本中指出，以俄烏戰爭違建，就是因為俄羅斯沒有在一開始徹底摧毀基輔的戰力，因此解放軍攻台必須搶在美國正式介入前癱瘓台灣政治、經濟與軍事武裝，使台灣當局與國軍指揮部無力反抗；但若是變成長期戰爭，不僅美軍會介入，中印邊境的印度軍也會蠢蠢欲動。「只要台灣核心指揮部失去反抗能力，就能仿照西藏與香港模式來維穩台灣。」

山本勝也表示，為了避免引起美國注意，將會在解放軍行動後，另行通知國務院與其他對台部門；對地方政府企業則是事先告知解放軍在演習，「因為除了軍方之外，其他單位不會察覺真正的軍事行動與演習有何不同。」

另外，為了避免與每日全面開戰，會先不理會釣魚台，藉此向國際傳遞「台海戰爭是中國自家問題，中國並沒有想把戰爭上升到國際層級」的訊息。化身成解放軍參謀長的山本勝也表示，在台灣解放後，第一島鏈就會成為我國（中國）領海，釣魚台自然也會成為我國領土。

屆時解放軍主要目標會放在台北的政經、軍事核心地，以及主要城市與社會基礎建設。金門、馬祖、澎湖則先略過，待台灣本島戰事告終後再來慢慢收尾即可。

行動開始後的第一天早晨，將會出動網路通信部隊，癱瘓台灣所有瓦斯、電力、通訊、銀行系統，以及運行中的社會基建，斷絕台灣與外界的聯絡。與此同時，發射飛彈與出動轟炸機摧毀台北市中心的國軍指揮部。

飛機與轟炸機一部分將用於攻擊台獨份子與破壞主要城市設施。而在太平洋一側的國軍因網路通信部隊的攻擊，而失去協同能力時，解放軍將會派出航空母艦與潛水艇發動攻擊。解放軍空軍啟動空中打擊時，解放軍海軍陸戰隊、陸軍也會同步自基隆與北部地區實施登陸作戰。

運兵與後勤則交由每天往來台灣海峽，熟悉台海港灣的貨船、漁船協助；兵員補充則可透過中國高鐵網路，迅速將士兵運往東南沿海港口，再以船隻運送至台灣已淪陷的港口。

為了盡快取得戰略勝利，台灣引以為傲的半導體產業即使在作戰中遭到破壞也沒有關係，在戰後由中國企業協助重建即可。

山本勝也還在劇本中強調，作戰並非國與國之間的戰爭，所以戰爭終止時，不需要簽署任何投降文件，也不需要理會台灣領導人的任何意見。所有反對統一的台獨份子都將被視為叛軍，一律殲滅，並對台獨頭子實施斬首行動。

雖然美軍可能會在作戰24小時內發現解放軍攻台，但美日在沖繩並未配置大型部隊，美國不可能立刻從本土派兵支援，因此無法立即向台灣進行馳援。此後與美國的交涉就交由國務院處理，台灣的台獨份子則以武警掃蕩，接著動員中國企業來建設台灣的防禦工事，轉攻為守，以應付接下來可能爆發的對美衝突。

在解放軍大舉行動之下，第一天晚上，中國央視就會不斷播放台北遭到空襲，與解放軍登陸基隆港和解放軍士兵從桃園機場下機的畫面，中國人民將會歡聲雷動，對習近平的支持與信賴度也會達到最高。

山本勝也先前曾在中國人民解放軍國防大學留學，擔任過日本駐北京大使館的駐外武官，在職期間時常與北京政府和解放軍要員往來。

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