核電真的很便宜？台電代理董座解答：每度成本才省0.12元
總統大選在即，核四爭議再度甚囂塵上。經濟部次長、台電代理董座曾文生今（20）日接受《齊有此理》節目採訪時對此表示，有些人一再強調，核電有多便宜，但發電成本1塊多，不代表電價也同樣是1塊多，這樣的思考不對的，現在的核二廠大概一年可以發150億度電，佔總售電量約5至6%，每度成本事實上才省0.12元。
記者鄭妤安／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲先前指出，台灣若要台積電，「恐怕沒辦法不要核四」，對此，曾文生在直播節目上表示，「台積電並沒有要核能」，且媒體早已披露，台積電宣示加入RE100，規劃使用100%的再生能源，也就是綠能，且要提早至2040年達成。
目前總統候選人的能源政策中，民進黨總統參選人、副總統賴清德提出2030年再生能源佔比30%，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜則是27％，民眾黨總統參選人柯文哲則高達40%。曾文生認為藍綠兩黨政見較為務實，「曾經執政過的政黨知道哪些事情做得出來，哪些做不出來」，強調能源政策並非改就會有，更不要說2030年再生能源要要達到40%，「能源轉型有不是阿拉丁神燈許願，他是一步一腳印做出來的！」