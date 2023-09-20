▲雞蛋再爆爭議！營養師也中鏢　感染沙門氏菌狂吐住院一週

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沙門氏菌感染4症狀何埻安提醒，蛋品如果沒有充分加熱，容易引發沙門氏菌感染，導致噁心、嘔吐、發燒、腹痛等症狀。她直言，連自己是專業營養師，都會遇到沙門氏菌食物中毒危機，一般消費者更不容易馬上辨別，建議外食族除了觀察餐廳衛生之外，也務必選擇食用全熟蛋，而自家料理則是購買洗選蛋。
- 噁心
- 嘔吐
- 發燒
- 腹痛
沙門氏菌防不勝防！想要確保食安，要留意蛋品來源。蛋品品牌經理古昕平表示，雞隻體內的沙門氏菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，會隨著未經清洗過的雞蛋，經手部或口部接觸到烹飪的食物等途徑，導致人體誤食沙門氏菌，增加感染風險。
因此，在處理未殺菌液蛋時，會讓未殺菌液蛋保存環境溫度控制在4度c以下，來延緩沙門氏菌增長速度。其次就是源頭的雞隻飲食控管，例如在飼料中添加有機酸，促進腸道健康，讓雞隻吃得更健康的同時，就能減少腸道的壞菌（大腸桿菌與沙門氏菌）。
降低感染三妙招第一點
購買洗選雞蛋後，盡快放入冷藏環境中，降低蛋殼上沙門氏菌滋生。
第二點
烘焙或餐飲店家，使用液蛋更勝於使用鮮蛋，有助降低打蛋過程中的沙門氏菌感染風險。
第三點
採用殺菌液蛋，例如國際認可的巴斯德低溫殺菌法，藉由鈑式熱交換器，以預熱→升溫殺菌→迅速冷卻至4ﾟC的程序，可以在3.5分鐘內完成殺菌，有效滅除沙門氏菌、大腸桿菌等多種有害致病菌，降低食物中毒風險、達到殺菌效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59311
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