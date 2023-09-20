Post Malone首度來台開唱！吸1.8萬粉絲朝聖　突走下台與歌迷自拍

「流行天王」巨星馬龍（Post Malone）今（20）日晚首度登台開唱，把世界巡迴「Post Malone : If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour」規格原封不動搬進台北，逾1.8萬名樂迷朝聖直接掀翻南港展覽館屋頂。Post Malone整場演唱會唱好唱滿120分鐘，唱不過癮的他更主動走下台為粉絲合照、自拍、親簽樣樣來，十分親民，讓在場所有樂迷陷入瘋狂。
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「Post Malone : If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour」全新世界巡迴從美國印地安納州展開，一路唱至中南美洲與亞洲地區等，台北場一開賣近1.8萬張門票即完售，舞台與聲光效果原汁原味的完整呈現，Post Malone一連演唱〈Psycho〉、〈Rockstar〉、〈Circles〉、〈Sunflower〉等多首排行代表作連發，其中一曲〈I Like You〉一度跳到忘我，唱到成名曲〈Congratulations〉前，Post Malone感性表示：「如果身邊有正在低潮或是傷心難過的朋友，不要吝嗇給他們一個擁抱，做你自己想做的事情，盡全力做到好，沒有人能阻擋你的！」