《蜘蛛窩》名導金知雲御用25年！宋康昊揭選角祕辛：因為我最醜
擁有坎城影帝頭銜的56歲韓國男星宋康昊，今（20）日為電影新作《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》宣傳，與林秀晶、吳正世、鄭秀晶（Krystal）、全余贇出席全球線上記者會，談到在25年間5度與知名導演金知雲合作，宋康昊笑稱：「因為我最醜。」
記者羅凌筠／台北—首爾連線報導
宋康昊談到在25年間，自己和金知雲一起創作了5部電影，每次踏上一段新的旅程，他都覺得很興奮，「我必須說，韓國太多帥哥演員了，我是最不帥的演員，看起來很像平凡人，他才找我演，這就是金導演選角的祕密，吳正世也是。」吳正世不想接受這個關於顏值的話題，哭笑不得回應：「我好像只能接受，雖然我不想接受。」
鄭秀晶是女團f(x)出身的歌手，被問到演戲跟唱歌哪一個挑戰比較大？她苦惱說無法兩者擇一，因為在舞台上表演無法出錯，一旦失誤會影響到其他成員，演員必須背台詞，即使背好了，但到現場一緊張，就什麼都想不起來；因為與女主角林秀晶同名，鄭秀晶透露在片場她叫林秀晶「姊姊」，不過演員比較常用角色名字稱呼彼此，沒有因為同名發生什麼困擾。
電影劇情講述1970年代，金導演（宋康昊 飾）在出道作一舉成名後，飽受負評和嘲弄的折磨，在拍完電影《蜘蛛窩》後，接連幾天都夢見了新結局的靈感，他希望能追加兩天拍攝，打亂了演員們原本的行程，讓他們十分不滿。且原本出差的製作方與負責審議的人員突然來到拍攝現場，讓狀況雪上加霜，這部片能不能成為世紀傑作留下懸念，《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》10月20日上映。