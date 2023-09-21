▲ 若有強烈和廣大需求，Lexus不排斥推出皮卡

消費者印象、車輛用途加上Mercedes-Benz X-Class的失敗案例，豪華品牌對於皮卡似乎就興致缺缺，但近日Lexus工程師就表示有興趣且不排除推出皮卡，但有個前提。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×由於皮卡的用途加上消費者的印象與需求，另外Mercedes-Benz X-Class的失敗案例，總總因素導致豪華品牌對於皮卡興致缺缺，但近日則有品牌出聲表示有興趣。近日Lexus總工程師就表示如果有許多消費者有需求情況下不排除會推出皮卡，然而若真要推出皮卡，Lexus將不會基於Hilux、Tacoma或Tundra等車進行打造，而且動力部分還會採純電系統，當然這些或其它相關資訊等部分都還沒有到達需要討論的階段。Lexus表示若有消費者有強烈需求則不排斥會推出皮卡，若推出不會基於Toyota車型打造，並且還會純電動力。×Lexus表示若有消費者有強烈需求則不排斥會推出皮卡，若推出不會基於Toyota車型打造，並且還會純電動力。 除了ID.4 ID.5，福斯商旅的ID.Buzz將於11月亮相 配備微調 美規 2024 Kia Niro 登場Toyota Sienna亞洲最大保時捷中心之一，台中保時捷中心正式開幕