新店裕隆城下週開幕！「n7電動車」有望同步亮相　傳已組裝上百台

台灣福斯終於要開「電」了！VW ID.4 / ID.5 定於明年首季登場，GTX 將一同亮相！

▲台灣福斯終於要開「電」了！VW ID.4 / ID.5 定於明年首季登場，GTX 將一同亮相！
▲台灣福斯終於要開「電」了！VW ID.4 / ID.5 定於明年首季登場，GTX 將一同亮相！

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Volkswagen 持續於現行燃油車與全新電動車投入大量資源，此次更於德國IAA慕尼黑車展正式發表ID. GTI概念車，將電動基因灌注於經典GTI情懷，拓展從家用車至性能鋼砲的完整陣容，展現 Volkswagen 研發電動車的決心。同時，德國原廠重視台灣市場，正式宣布將於2024上半年導入純電休旅ID.4 與純電跑旅ID.5，包含性能車型GTX，深耕台灣電動車市場，開展全新佈局。以MEB為基底的ID.4 和ID.5，一亮相即襲捲全球，勇奪多項大獎，其中ID.4更獲2021世界年度風雲車(World Car of the Year 2021)殊榮，ID.5則榮膺 Euro NCAP(European New Car Assessment Programme)五星最高評價，亮眼表現再次肯定堅強的產品實力。台灣福斯汽車未來將持續引進頂尖造車工藝，滿足消費者用車需求，透過數位化服務和專屬車主活動，優化品牌體驗，力創科技化純電未來。

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Volkswagen 全力展開電動車計畫，預計於2026年前投入180億歐元資金（約新台幣 6,100 億）於電動車生產及電池工廠，2025年前推出MEB+模組化平台，提供更長續航里程、更短充電時間以及可負擔之價格。Volkswagen電動車全車系包括 ID.2all 概念車、ID.3 、ID.4 、ID.5和品牌旗艦 ID.7，同時拓展ID.系列之性能車款 GTX。此次，Volkswagen 於德國IAA慕尼黑車展中首演ID. GTI 概念車成為全球焦點，除了MEB模組平台外，再為電動車量身打造 APP550 全新電能驅動系統，予以強大性能，吸引車迷的目光。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「Volkswagen了解休旅車於市場的重要性，因此積極向原廠爭取，台灣福斯汽車確認於明年上半年正式引進純電休旅ID.4 與純電跑旅ID.5，掀開Volkswagen電動車扉頁。」純電休旅ID.4可謂全電動車系最受消費者喜愛之車款，2022年全球銷售量已突破170,000輛，同時榮獲 Euro NCAP五星最高評價，而美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety)中，ID.4 更摘下「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的桂冠，榮獲世界級各大獎項的肯定。

首款純電斜背跑旅ID.5魅力不容小覷，外觀具有未來感兼具運動化，受惠於MEB模組化平台技術，保持更為寬敞車室空間，針對安全，ID.5於去年榮膺 Euro NCAP最高分，五星評價，全方位守護駕駛與乘客安全。同時，ID.5擁有高續航里程，提供消費者無後顧之憂的駕馭體驗。此外，Volkswagen 也特別為喜愛頂尖性能消費者打造GTX 車系，展現更為運動化的車款，給予熱血電動車操駕享受。

Volkswagen 提供日常實用與駕控樂趣兼具的車款，然而在研發電動車的浪潮中，仍傾力精進燃油車，以超過10年的MQB模組化橫置引擎平台，提供自經典掀背The Polo 車至絕美旗艦轎跑The Arteon，擁有輕量化車體結構與動力配置，並且依相應車型，調整前懸、後懸、軸距，符合不同級距車款的車身比例需求，全方位滿足消費者需求。台灣福斯汽車未來持續以德系工藝，提供直覺化的操駕體驗，以數位化工具創造嶄新服務，盡享零時差的品牌體驗。

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