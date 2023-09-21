▲台灣福斯終於要開「電」了！VW ID.4 / ID.5 定於明年首季登場，GTX 將一同亮相！

Volkswagen 持續於現行燃油車與全新電動車投入大量資源，此次更於德國IAA慕尼黑車展正式發表ID. GTI概念車，將電動基因灌注於經典GTI情懷，拓展從家用車至性能鋼砲的完整陣容，展現 Volkswagen 研發電動車的決心。同時，德國原廠重視台灣市場，正式宣布將於2024上半年導入純電休旅ID.4 與純電跑旅ID.5，包含性能車型GTX，深耕台灣電動車市場，開展全新佈局。以MEB為基底的ID.4 和ID.5，一亮相即襲捲全球，勇奪多項大獎，其中ID.4更獲2021世界年度風雲車(World Car of the Year 2021)殊榮，ID.5則榮膺 Euro NCAP(European New Car Assessment Programme)五星最高評價，亮眼表現再次肯定堅強的產品實力。台灣福斯汽車未來將持續引進頂尖造車工藝，滿足消費者用車需求，透過數位化服務和專屬車主活動，優化品牌體驗，力創科技化純電未來。
台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「Volkswagen了解休旅車於市場的重要性，因此積極向原廠爭取，台灣福斯汽車確認於明年上半年正式引進純電休旅ID.4 與純電跑旅ID.5，掀開Volkswagen電動車扉頁。」純電休旅ID.4可謂全電動車系最受消費者喜愛之車款，2022年全球銷售量已突破170,000輛，同時榮獲 Euro NCAP五星最高評價，而美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety)中，ID.4 更摘下「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的桂冠，榮獲世界級各大獎項的肯定。
首款純電斜背跑旅ID.5魅力不容小覷，外觀具有未來感兼具運動化，受惠於MEB模組化平台技術，保持更為寬敞車室空間，針對安全，ID.5於去年榮膺 Euro NCAP最高分，五星評價，全方位守護駕駛與乘客安全。同時，ID.5擁有高續航里程，提供消費者無後顧之憂的駕馭體驗。此外，Volkswagen 也特別為喜愛頂尖性能消費者打造GTX 車系，展現更為運動化的車款，給予熱血電動車操駕享受。
Volkswagen 提供日常實用與駕控樂趣兼具的車款，然而在研發電動車的浪潮中，仍傾力精進燃油車，以超過10年的MQB模組化橫置引擎平台，提供自經典掀背The Polo 車至絕美旗艦轎跑The Arteon，擁有輕量化車體結構與動力配置，並且依相應車型，調整前懸、後懸、軸距，符合不同級距車款的車身比例需求，全方位滿足消費者需求。台灣福斯汽車未來持續以德系工藝，提供直覺化的操駕體驗，以數位化工具創造嶄新服務，盡享零時差的品牌體驗。