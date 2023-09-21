16歲就讀博士！中國神童現況「躺平」　坦言：從未起飛、何來墜落

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然而，在考上博士班後，張炘煬卻因透露曾要求父母全款在北京買房，否則他就不考博士，而引發極大爭議，從此便消失在公眾視野，期間有關他寫不出論文、「神童跌倒」的傳言也不逕而走。
後來的採訪與追查顯示，張炘煬在2019年讀完了博士，花費8年時間，之後在寧夏師範學院當過幾年外聘教師，2021年8月辭職後與朋友合夥接專案賺錢，收入並不穩定，幾年下來，當教師期間存的幾萬塊錢也花得差不多了，坦言銀行卡裡就剩幾千塊錢了，可即便如此，他依然不願意受雇於人：「給別人打工了你還想財富自由？開什麼玩笑呢？我現在至少不用看別人臉色。」
面對外界質疑，張炘煬自有一番生存之道，聲稱「時代變了，現在沒人會餓死，混吃等死反而能幸福一輩子。你要是瞎創業瞎折騰，那才容易把自己折騰沒了」，曾經要求必須在北京有套房子的他，也不再執著於此，「四海為家，在哪裡都挺好」、「房本上有你的名字，這地方就真是你的家了嗎」。
由於收入不穩定，張炘煬有時會收到父母的接濟，但他相當滿意現況，「無業一身輕，我不工作一輩子都可以。不止可以靠父母，還有父母的父母，父母的父母的父母。家產到現在不一定還剩多少，但是至少我們家是輝煌過的」。
對於網友熱議的「神童墜落」，他則認為自己從來沒有起飛過，何談墜落與跌倒，他也不認為自己是什麼神童，因為無論是大學、碩士還是博士，都會有比他年紀更小的紀錄者出現。不過，張炘煬也坦言，自己時常會和父母有衝突，感覺父母對自己的控制慾超出了合理範圍，「他們明明什麼都不懂，卻還要指點江山」。
張炘煬的專訪曝光後，在微博上引發討論，有人批評他不該躺平還責怪自己的父母，但也有不少人認為，張炘煬只是被現實不斷的打擊打敗，父母的掌控欲又太旺盛，過早成名讓他面對社會上各種價值觀衝擊而無所適從：「嘴上說的是父母欠他一套北京的房，其實是父母欠他一個自主選擇的人生。」