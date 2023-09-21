MLB／大谷翔平才不值160億！美國媒體毒舌 再度唱衰二刀流實力
大谷翔平不值5億（約160萬）台幣的身價，美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，因為手肘韌帶撕裂傷，昨日動刀後，選擇了新療法，不用一年時間就可以回歸，但他要完整「二刀流」的話，需要等到2025年，不少美國媒體也都唱衰他的表現，《運動畫刊》再度點名「大谷不值5億美元」為題，直接點名大谷的風險，要各隊注意。
記者吳政紘/綜合報導
大谷在8月25日右手肘韌帶撕裂傷，本季投手登板結束，不過6日又發現右腹斜肌拉傷，以打者身分也拖了11場後告終，即便如此，他仍留下出賽23場先發，132局，10勝5敗，防禦率3.14、167次三振的好成績，打擊部分，他出賽135場，3成04打擊率，44轟，95打點，20盜壘，OPS（攻擊指數）1.066。
就在他手術完隔天，《運動畫刊》點出，美國著名評論家Stephen Anthony Smith在《ESPN》節目中又再度發言，認為大谷不值5億美元身價，這一部份是因為大谷2025年才可以投球，即便大谷在天使陣中，也無法贏球，所以不太適合這樣的高薪。
不過不少球迷也不滿這樣的言論，認為是天使「耽誤」了大谷的青春，若是大谷去別隊，早就已經拿冠軍，而天使已經確定要出合格報價2050萬美元（約6億5716萬台幣），就看大谷是否願意買單。