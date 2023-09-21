▲台灣乳癌發生率為十大癌症第一　病友協會提4大訴求

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2022年乳癌就醫人數超過16萬人根據衛福部統計，乳癌標準化發生率18年來蟬聯第一，且持續成長，人數眾多，2022年乳癌就醫人數超過16萬人。TBCA理事長黃淑芳表示，乳癌患者人數眾多，但每人平均醫療費用最少。不同於美國趨勢，台灣乳癌死亡率未有效降低。然而受到疫情影響，110年婦女乳房檢査服務人數下滑，第四期國家癌症防治計畫之乳癌防治執行績效並不理想，其中以65-69歳婦女乳癌攝影服務利用率下滑最為嚴重。
我國早期乳癌健保藥物 落後國際治療趨勢她提及，台灣乳癌好發年齡較歐美年輕7歳，而且乳癌為台灣年輕族群發生率最高之癌症，年輕乳癌病友及早治療急迫，然而年輕病友自費藥物需求高，受限經濟負擔。
不僅如此，我國早期乳癌健保藥物落後國際治療趨勢，以惡性較高的HER2型乳癌為例，我國自民國99年將第一代標靶藥物trastuzumab納保後，至今無新的HER2早期乳癌標靶藥物納保，隨著更多創新標靶藥物問世，多數病人無法得到完整治療。因此協會提出4大訴求，關注病友及早治療重返職場及延續婚育規劃之需求。
陪伴乳癌姊妹走過抗癌之旅黃淑芳表示，乳癌病友協會2002年由26個團體共同組成，20幾年來不停歇地提供病友們相關協助。協會志工遍佈全台14個縣市，超過40個會員團體，擁有700位志工、1.5萬名會員，成立以來透過線上諮詢服務超過2萬名病友。
協會除了站在第一線協助病友抗癌外，近年也積極向政府爭取癌友權益，去年首先進行國內首份針對乳癌病友及其親友樣本數破千之研究，發現有近7成受訪者表示選用自費治療藥物是沉重負擔，並根據調查結果積極向政府及民代請願，獲得多位跨黨派立法委員支持與協助，得以在今年3月於立法院召開座談會，邀集70位病友、專家及主管機關共同討論乳癌早篩早治問題。
國際乳癌月即到來 點亮第20次粉紅絲帶10月即將迎來國際乳癌防治月，乳癌病友協會將依照慣例舉辦點亮粉紅絲帶排字活動，10月15日在台北市大湖公園舉辦「點亮雙色粉紅絲帶 守護健康 掌握幸福園遊會」，由藝人吳怡霈公益主持，超過500位病友與家屬響應。現場除排字活動外，還有衛教趣味活動、摸彩環節以及表演活動，園遊會也將邀請衛福部代表以及民意代表共同參與。
[i]https://www.gender.ey.gov.tw/gecdb/Stat_Statistics_DetailData.aspx?sn=nLF9GdMD%2B%2Bv41SsobdVgKw%3D%3D
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59271
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