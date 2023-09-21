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台灣乳癌發生率為十大癌症第一　病友協會提4大訴求

▲台灣乳癌發生率為十大癌症第一　病友協會提4大訴求
▲台灣乳癌發生率為十大癌症第一　病友協會提4大訴求

健康醫療網

台灣乳癌發生率為十大癌症第一位，且還在逐年上升[i]！10月國際乳癌月即將到來，中華民國乳癌病友協會（TBCA）15日提出4大訴求，期盼政府將乳癌及早治療納入第五期國家癌症計畫、乳房攝影下修至40歲、早期新藥加速納保，以及應將持續增加的年輕乳癌病友所衍生的婚育問題納入少子化對策等，盼政府及社會能察覺趨勢，確保醫療環境符合病友實際需求。

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2022年乳癌就醫人數超過16萬人

根據衛福部統計，乳癌標準化發生率18年來蟬聯第一，且持續成長，人數眾多，2022年乳癌就醫人數超過16萬人。TBCA理事長黃淑芳表示，乳癌患者人數眾多，但每人平均醫療費用最少。不同於美國趨勢，台灣乳癌死亡率未有效降低。然而受到疫情影響，110年婦女乳房檢査服務人數下滑，第四期國家癌症防治計畫之乳癌防治執行績效並不理想，其中以65-69歳婦女乳癌攝影服務利用率下滑最為嚴重。

我國早期乳癌健保藥物　落後國際治療趨勢

她提及，台灣乳癌好發年齡較歐美年輕7歳，而且乳癌為台灣年輕族群發生率最高之癌症，年輕乳癌病友及早治療急迫，然而年輕病友自費藥物需求高，受限經濟負擔。

不僅如此，我國早期乳癌健保藥物落後國際治療趨勢，以惡性較高的HER2型乳癌為例，我國自民國99年將第一代標靶藥物trastuzumab納保後，至今無新的HER2早期乳癌標靶藥物納保，隨著更多創新標靶藥物問世，多數病人無法得到完整治療。因此協會提出4大訴求，關注病友及早治療重返職場及延續婚育規劃之需求。

陪伴乳癌姊妹走過抗癌之旅

黃淑芳表示，乳癌病友協會2002年由26個團體共同組成，20幾年來不停歇地提供病友們相關協助。協會志工遍佈全台14個縣市，超過40個會員團體，擁有700位志工、1.5萬名會員，成立以來透過線上諮詢服務超過2萬名病友。

協會除了站在第一線協助病友抗癌外，近年也積極向政府爭取癌友權益，去年首先進行國內首份針對乳癌病友及其親友樣本數破千之研究，發現有近7成受訪者表示選用自費治療藥物是沉重負擔，並根據調查結果積極向政府及民代請願，獲得多位跨黨派立法委員支持與協助，得以在今年3月於立法院召開座談會，邀集70位病友、專家及主管機關共同討論乳癌早篩早治問題。

國際乳癌月即到來　點亮第20次粉紅絲帶

10月即將迎來國際乳癌防治月，乳癌病友協會將依照慣例舉辦點亮粉紅絲帶排字活動，10月15日在台北市大湖公園舉辦「點亮雙色粉紅絲帶 守護健康 掌握幸福園遊會」，由藝人吳怡霈公益主持，超過500位病友與家屬響應。現場除排字活動外，還有衛教趣味活動、摸彩環節以及表演活動，園遊會也將邀請衛福部代表以及民意代表共同參與。



 
[i]https://www.gender.ey.gov.tw/gecdb/Stat_Statistics_DetailData.aspx?sn=nLF9GdMD%2B%2Bv41SsobdVgKw%3D%3D



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59271

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