柯文哲推長照政策7大解方　創立中央長照保險局、補助增3倍

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柯文哲認為，長照困境最主要問題就是錢不夠，財源也不穩，對照OECD (經濟合作暨發展組織)國家，平均長照預算達GDP的1.7%、荷蘭有3.7%、挪威3.3%、瑞士3.2%，台灣的長照支出僅有GDP的0.26%而已。
目前台灣長照基金主要收入來源是遺產贈與稅、菸稅、房地合一稅，柯文哲直指，不該鼓勵菸捐來增加長照收入，房地合一稅也會因為景氣榮枯有變動，遺產稅能收入多少更是無法預測。柯文哲表示衛福部長薛瑞元今年四月時，曾說長照基金足以支應，至少未來5年不會有問題。但他反問「那5年後呢？長期計劃呢？」
柯文哲針對長照預算提出具體主張，以達到GDP的1%也就是2300億做為目標，把餅做大、服務增加，要設置中央長照保險局擔任專責單位，比照健保採取保險制、全民納保，政府負擔40%、企業負擔30%、全民支出30%，個人支出費用大約是健保四分之一至五分之一（依照每人投保金額計算保費），每三年則依照物價指數調整費率。
柯文哲表示，當整個長照保險制度建立、財源穩定後，才能建立PAC（急性後期照顧）制度，讓醫院下轉到長照特約機構，這樣才能為整個國家社會培養分科專業人才，解決長照人力荒。
另對於民進黨總統參選人賴清德同日也提出「長照3.0」將住宿型機構補助提高至每個月1.5萬，柯文哲則說，「賴清德一定沒說錢從哪裡來」，因為賴不敢開辦保險，直言當要跟老百姓談收錢時，賴一定不敢講。