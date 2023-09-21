朱軒洋「純抱睡」對象曝光！全因有安全感 楊乃文傻眼
由伍佰與楊乃文合作歌曲〈說不出口〉，MV不僅邀請殷振豪導演執導，男女主角更請到金馬獎最佳男配角朱軒洋，以及入圍金馬獎最佳女主角的袁澧林擔綱演出，詮釋時下的新型交友模式「純抱睡」，朱軒洋語出驚人表示雖沒聽過「約抱睡」，但他本來就有「抱睡」習慣，除了有安全感外，對脊椎也好。
記者吳雨婕／綜合報導
伍佰曾在楊乃文的第一張專輯時，為楊乃文填詞並合唱了〈一個人〉這首歌，兩人後來雖然多次在舞台上合作，私下也是會在超市偶遇的好友。但卻直到這次的〈說不出口〉才是伍佰第一次為楊乃文量身創作詞曲，並親身參與合聲的錄製。伍佰用「天使雪白的容顏」、「擁抱你是唯一我會的語言」等歌詞，描繪出楊乃文看似冷若冰霜的外貌之下蘊藏的溫柔炙熱內在。
MV導演殷振豪以時下頗具話題的交友模式「純抱睡」為題材，用帶有幽默風格的故事情節來將〈說不出口〉影像化。楊乃文第一次在開會時聽到導演解說「純抱睡」交友時，驚訝地目瞪口呆：「啊？現在可以這樣啊？」為MV領銜主演的朱軒洋及袁澧林，兩人也是首次耳聞這種型態的交友模式，朱軒洋覺得會存在這樣的行為應該是有它的必要性；袁澧林則是聯想到「擁抱療法」，理解擁抱可以為人帶來力量。朱軒洋笑說，如果要「約抱睡」，他會去找自己的布玩偶來抱，因為他有「抱睡」習慣，側睡時習慣把枕頭夾在大腿中間，床夠大的話手上還會再抱著枕頭或玩偶，「第一是有安全感，第二是聽說側睡時腿夾著枕頭對脊椎比較好。」