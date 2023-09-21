向蕙玲工作到一半！百歲高齡阿嬤身體出狀況　淚崩奔老家祈福

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向蕙玲提到，在錄音休息空檔，看到手機家族賴群組，家人正擔心討論著100歲阿嬤這兩天健康有些狀況，「當下我驚訝看得心急如焚，趕忙請問製作人專輯錄音如何，製作人當場也嚇到，直說我錄唱的部分很順利已完成，當場情緒直逼臨界點，淚水終於忍不住的潰堤，製作人嚇得直說有不滿意的地方嗎，可以再重新錄唱至完美，我才告知剛剛得知阿嬤健康出狀況，當天匆忙離開錄音室準備回南部老家，還特地繞去廟裡為阿嬤祈福。」當香一插上爐，即接到叔叔來電告知阿嬤身體好些了，向蕙玲一顆心終於放下，心中也感念著有阿嬤的加持，讓錄音進度順利完成，能及時趕回老家探望阿嬤。
提到百歲阿嬤，向蕙玲分享小時候父母忙打拚工作，阿嬤一手拉拔她長大，「我跟阿嬤的心連結在一起，近年來阿嬤已高齡都躺床上，但頭腦非常清晰，心裡也都惦記著我，過往阿嬤非常關切我的終身大事，現在也不再催婚了，阿嬤改口說希望我留在身邊，她才會感到有安全感，因而每次回家，阿嬤都會央求我不要再回台北了，陪在她身邊，我們祖孫的情誼，更像是母女般的親密。」對於感情，向蕙玲坦言不強求也不拒絕，每每到宮廟祈福，都以家人為主，從未祈求感情姻緣，緣分到了自然就會來，不想浪費許願的機會，現階段照顧好家人才是最重要的。