雙人價1399元！奪魂鋸調酒、紅白與氣泡酒都喝到飽 雞翅買一送一
搶攻萬聖節商機，台北艾麗酒店The Terrace大廳酒吧特別與美國超人氣恐怖系列電影最新篇章《奪魂鋸X》合作，9月25日起至10月31日晚間推出「萬聖奪魂醉」，以劇中元素設計4款驚悚調酒，雙人打卡暢飲優惠價只要1399元+10%，並有紅白酒與氣泡酒無限暢飲，全都可混搭喝到飽。9月26日前點用再贈9月27日電影首映會門票兩張。另外，9月27日起至10月15日點用則是送電影100元折扣券兩張。六福萬怡7樓的The Lounge大廳酒吧亦推出萬聖節限定餐點，包含洋芋生菜沙拉搭配血紅色火龍果醬汁做成的「瞳鈴眼沙拉」，以及番茄甜菜根為基底的「血紅腦袋瓜濃湯」等，另有萬聖主題住房。
記者葉盛耀/綜合報導
《奪魂鋸系列》向來以精巧又殘酷的殺人機關聞名，全新的《奪魂鋸X》更是由恐怖大師溫子仁強勢回歸監製主導，台灣將於9月28日搶先全美上映。台北艾麗酒店The Terrace大廳酒吧於9月25日起至10月31日每日下午5點至凌晨12點，特別搭檔電影推出四款萬聖調酒，分別為「Black Blood」以鮮血氧化變黑的概念與電影呼應，底層深色部分為柳橙汁加竹炭粉特調，還有龍舌蘭、櫻桃利口酒、蜂蜜及紅茶，整體口感清爽順口。
還有同電影英文片名的「Saw X」，以杜松子、結合多種藥材與香料味琴酒，加入氣泡酒，再將藍莓與浸泡過紅石榴糖漿的荔枝果肉，製成栩栩如生的血紅眼珠子，可怕造型令人不寒而慄。另外還有「Pig Vat」是以第三集劇中經典場景「豬池」為發想，而「Pig Mask」發想來自《奪魂鋸》系列中重要角色所配戴的腐爛豬頭面具。
暢飲活動除了4款萬聖特調外，還可選擇基酒、啤酒、氣泡酒、紅白酒多款酒類，另外，再享佐酒小食買一送一，每款420元+10%起，包含口感辛辣夠味的「水牛城辣雞翅」、金黃酥脆的「松露黃金薯條」及經典必嚐的「酥炸花枝圈」。
位於六福萬怡7樓的The Lounge大廳酒吧亦推出萬聖節限定餐點售價999元起，包含洋芋生菜沙拉搭配血紅色火龍果醬汁做成的「瞳鈴眼沙拉」、番茄甜菜根為基底的「血紅腦袋瓜濃湯」、還有主食二選一的「妖怪黑炸雞披薩」與「鬼怪握壽司」，另含搞怪甜點乙份。
六福萬怡今年度也推出了3間各具魔幻色彩的房間，包含「搗蛋南瓜」、「Circus Show」及「魔幻花園」，其中Circus Show布景有懸空的玻璃水晶與散落的撲克牌，營造夢境與現實交疊氛圍。另也有兩間超驚悚的全新設計恐怖體驗房，像是沉浸式體驗的「紅衣新娘房」，故事設定在民國初年，講述一對新婚夫妻在洞房之夜遭受厄運詛咒被迫分離。恐怖體驗房自10月13日至11月20日，凡入住六福萬怡的房客均可免費體驗。