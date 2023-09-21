賓士貓狂盯租房廣告！惹哭萬人「牠想要家」 下秒逆轉：根本房東
場景的變換，竟然能讓貓貓的身分立刻轉變！近期有民眾在一處等待出租的房子外，目睹一隻賓士貓竟然癡癡看著招租廣告，有些落寞的畫面隨即吸引超過5萬名網友的注目，不過隨後卻有另一個角度照片曝光，立刻讓情勢看起來大逆轉！
記者潘毅/綜合報導
網友陳先生在臉書社團《路上觀察學院》上發出一張圖片，只見這棟在台中東海商圈的房子，目前等待出租中，窗戶上方掛著房仲的廣告布條，但前方卻出現了一位「小小租客」，一隻黑白色的賓士貓，癡癡地看著布條，讓原PO忍不住想喊：「貓生不易，已經開始自己出來找房子了」。
逗趣畫面曝光後，立刻引爆熱議，不少網友也有點被惹哭：「現代貓貓也要自己找住處了嗎」、「牠想要家！有點落寞的背影，哭哭惹」、「看起來有點可愛，但又覺得可憐」、「一直租不到好房子，原來是被貓咪租走了」、「牠好認真，要自立更生了」、「搞不好牠才是房東，過來巡田水一下」，目前這張照片已經突破5.4萬名網友按讚。
隨後在留言處，則有另一位網友Angela貼出自己拍到的另一個視角照，只見這隻賓士貓貓變換了位置，跑到這間待出租的房子門口圍牆上，彷彿化身等待租客看屋的房東，反差畫面也讓不少網友笑瘋：「我就知道，牠果然是房東XD」、「好有氣質的房東哦」。最後也有在地人解答，這支可愛的賓士貓其實是一旁甜點店家的店貓。