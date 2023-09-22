他搶便宜想10月裝冷氣！行家曝「最佳購買時機」：老闆可能賠錢賣
在夏季購買冷氣，不僅排隊等待時間漫長，新型機種的價格更是讓人難以下手。對此，就有網友好奇詢問「10月再安裝冷氣會比較便宜嗎？」貼文曝光後，有內行人解答冷氣最佳購買時機是在春季3、4月買，那時都會有贈品活動。YouTube頻道「好資材實驗室」則指出，有些冷氣通過商為了銷量，會在3、4月底的時候接受溢價，「哪怕賠一點點，他也可能會接受」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友19日在Mobile01發文詢問「10月再安裝冷氣會比較便宜嗎？」他表示近期考慮將奶奶家的冷氣換掉，目前只知道優惠有政府補助及舊換新與貨物稅減免，且考量到接近淡季，等待時間應該不用那麼久，冷氣師傅安裝時也會比較仔細，讓他好奇問「（現在買）會有更多優惠嗎？」
貼文曝光後，有網友認同，「可以考慮秋天裝，不用排隊也不用等，技師安裝會比較仔細，就是等於買過季商品一樣概念」、「淡季都會有促銷活動」。但也有網友指出，「最佳的時機應該是每年的2～4月，不僅是各品牌推出新機型的時機，也都有贈品促銷的活動可以享受回饋」、「要優惠的話，要在春季3、4月買，那時都會有贈品活動」。
不過，有人直言「如果要等到明年2到4月，政府的舊換新補助就領不到了，而且新機種推出就代表價格又要漲了」。事實上，YouTube頻道「好資材實驗室」日前才發布影片，指出各廠商每一年為了迎接6－8月的冷氣熱賣旺季，會在3、4月做提前銷售，推出許多活動及銷售組合，甚至送一些不錯的小家電，趁機會把去年滯銷的商品趕快出清；有些通過商還會為了銷量，在月底的時候接受溢價，「哪怕賠一點點，他也可能會接受」。