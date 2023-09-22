蔣萬安24日出訪首爾3天　見首爾市長吳世勳簽合作備忘錄

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殷瑋說，蔣萬安也將拜會首爾市政府，與首爾市長吳世勳見面交流，除了與高峰會的東道主交流，也將在雙方見證下，由臺北市政府研考會主委俞振華與首爾市未來青年企劃團團長簽訂青年事務合作備忘錄。
此外，蔣萬安一行也將邀請同樣參加峰會的姊妹市威靈頓Tory Whanau市長一行，進行早餐會交流。
殷瑋表示，本次出訪行程安排圍繞在城市外交及青年發展兩個主軸，除了以高峰會議程為主之外，也將在行程中，與在韓就學、就業的臺灣青年進行茶敘交流，到首爾的大學路參訪文化產業，前往韓國中小企業管理處成立的TIPS town新創育成中心等單位進行新創參訪。
殷瑋說，本次行程安排非常緊湊，蔣萬安除了期待能透過論壇強化城市外交、讓臺北模式登上國際舞台，也很關心台韓之間的青年交流，更參考韓國在文化、新創產業的策略與成果，相信此行能滿載而歸。
另由於蔣萬安24日將啟程飛往韓國，但事隔至今剩下2天，卻低調保密到家，至今都未向議員、外界對外報告，殷瑋說明，蔣萬安會出席這次世界城市高峰會的消息，是在七月出訪新加坡時就已經宣布，而會議的議程也在八月已經由今年的主辦城市首爾公布。
高峰會的主辦單位是新加坡與首爾，是鞏固與這兩個城市關係的好機會，同時峰會上也有機會跟各大城市的市長推動城市交流，加上台北市今年跟首爾為締結姐妹市55週年，蔣萬安市長此行具有特別意義。