維護明年總統立委公平選舉 北檢檢察長奔走轄區警局座談
明年將舉辦總統、立委選舉，台北地檢署檢察長鄭銘謙從上個月開始，已接續跟轄區各分局及基層員警舉辦多場查賄座談會。會中由各分局報告轄內選情分析與工作概況，檢察官分享查賄經驗與技巧，講解妨害選舉相關刑罰構成要件等，並意見交換，凝聚查察執法共識。
記者潘千詩／台北報導
8月15日、22日，北檢已先與新店分局烏來、深坑分駐所交流，9月5日、12日、14日、21日則前往中山分局、文山二分局、松山分局及萬華分局。
鄭銘謙提醒，這次選舉面臨境外勢力介入選舉、選舉賭盤影響選情、假訊息干擾等三大挑戰，務必強化反滲透法執法意識，嚴查地下通匯，以阻絕境外勢力介入選舉，並加強選舉賭盤蒐證，斷絕賭盤效應。如遇假訊息，應「即時處理，有效澄清，迅速排除，嚴厲查辦」，尤其注意深偽影音散布候選人不實訊息的案件。
鄭強調，賄選是隱密的犯罪行為，必須綿密佈雷、擴大宣導，讓民眾清楚得知檢舉獎金機制及對檢舉人身分保密措施，才能讓民眾勇於檢舉。此外，檢警應密切聯繫合作，與友軍單位保持暢通溝通管道，發揮團隊辦案精神，嚴密蒐證查察，建立查賄制暴核心團隊。
最後，鄭銘謙對基層員警日夜執勤辛勞付出表達感謝，期望警方能不問對象、黨派、身分，全力辦理選舉查察賄選防制暴力工作，使選舉平和舉行及落幕。