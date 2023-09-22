吳克群遭男歌迷抓屁股！樂給吃豆腐 「家人偷摸一下不會怎樣」
吳克群今（22）日擔任「Hito大台柱」，他近來推出專輯《今天很OK》，受訪時分享曾經歷低潮，是靠著做音樂療傷、並且治癒傷痛。吳克群還提到，先前在演唱會上表演時，被粉絲抓腹肌、屁股的經驗，相比談論感情事，對於被吃豆腐，他顯得大方許多，認為與歌迷都是家人，「家人偷摸你一下，不會覺得怎麼樣。」
記者吳雨婕／台北報導
吳克群透露近期非常忙碌，還要參與音樂節，中秋節要去黃鶴樓表演，不過仍會撥空與威廉等朋友去烤肉，日前吳克群提到自己單身，與陳語安已經分手，被問到看到別人成雙成對會不會羨慕，他立即打開手機播歌，讓現場媒體忍不住表示：「新招！」接下來才提到，「多說了，會越來越複雜。」也坦言未來談戀愛會走地下情，且希望未來都不再需要回答感情方面的問題。
說起音樂節，近來流行歌迷在音樂節上丟內衣，以表達對該歌手的喜愛，吳克群笑說沒有遇到丟內衣給他的粉絲，但是有遇過熱情的男粉絲在他與歌迷互動時，直接伸手抓他的腹肌，還對他讚賞的說：「你真的有練欸！」另外一次經驗則是在巡演上，進行人體衝浪時，被歌迷抓屁股，他大方的說：「我去表演，就把台下歌迷當家人，家人偷摸你一下，不會覺得怎麼樣。」
這次推出新專輯《今天很OK》是想要讓大家逃離束縛，吳克群透露，其實從幾年前在拍電影的時候，經歷媽媽過世，從那個時候心裡就受傷了，無論是專輯《你說我聽著呢》還是《銀河裡擁抱》，都是他治癒自己的過程，「我那時候不知道怎麼療傷，問了林書豪還有憂鬱症的朋友，終於找到讓自己、很多人『OK』的方式。」吳克群形容，「OK」指的是，專注在愛的人、愛的事情上，喜歡的事情就去做，跟愛的人在一起。