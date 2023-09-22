人物／徐千晴從演藝圈投身政壇 曾傳與吳敦義次子交往「藍白合」
新竹市長高虹安近期風波不斷，除助理費案遭起訴外，更遭質疑男友李忠庭干政，頻佔據新聞版面。一名記者在向新竹市府詢問回應時，竟遭到市府發言人徐千晴怒嗆「你今天已經問幾題了」、「為什麼都要跟別人問不一樣」，引發記者與網友炸鍋。徐千晴今（22）日上午在媒體群組致歉，稱將「深自反省」，下午也出面鞠躬道歉。事實上，徐千晴最早在中國演藝圈發展，擔任過藝人、模特兒，2020年回台後才轉入政壇，因為面貌姣好，被稱為「政壇最美發言人」。
記者呂炯昌／台北報導
徐千晴1989年12月26日出生，文化大學法律學系財經法律組畢業後，曾就讀於上海復旦大學國際法學碩士班，之後投入演藝圈，主要在中國從事電視廣告、偶像劇、電影等演藝工作。2020年回台發展，曾擔任國民黨新北市議員葉元之服務處助理、民眾黨立法院黨團法案助理、民眾黨發言人等職務。
2022年九合一選舉，徐千晴前往新竹市助選，擔任高虹安競辦發言人，再度因爲亮麗外型受矚目。高虹安當選新竹市長後，各界也關注徐千晴是否會留在新竹，今年6月1日，她轉任新竹市府發言人。
Me Too風暴今年5月在各行業引爆。2023年6月10日，徐千晴發文稱在2022年曾遭民眾黨內已離職高層性騷擾，並在文中感謝民眾黨主席柯文哲對事件的即時處理。不過，此文引來民眾黨前黨工鍾棠芝批評，指出當初反應遭性騷擾時，遭到黨內打壓，同為性騷擾案受害者的徐千晴要求她「沉住氣」不要公開，又說會幫她作證，最後卻離她而去。但是徐千晴則發聲明否認鍾棠芝的說法。
徐千晴的感情世界也令人關注，今年2月，週刊報導，徐千晴與前副總統吳敦義的次子吳子文交往，相差16歲的兩人被拍到多次約會用餐、過夜，被戲稱「藍白合」。對此，徐千晴表示，「已經跟黨部報告過了，因為是私人問題，所以也不會再回應。」