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周杰倫唱到一半！郎朗突衝上台鬥琴　5萬粉絲嗨爆

▲周杰倫（右）在演唱會上邀來郎朗當嘉賓，兩個人精彩的鬥琴，讓全場粉絲超嗨。（圖／杰威爾音樂提供）
▲周杰倫（右）在演唱會上邀來郎朗當嘉賓，兩個人精彩的鬥琴，讓全場粉絲超嗨。（圖／杰威爾音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

鋼琴家郎朗在周杰倫〈最偉大的作品〉MV裡有精彩鬥琴的畫面，昨（21）日晚間周杰倫太原演唱會的現場，郎朗現身與周杰倫重現了這段精彩的演奏，兩人以雙鋼琴展現高超琴藝，讓全場5萬名粉絲沉浸在音樂盛宴之中。除此之外，兩人還合作了〈夜曲〉、〈青花瓷〉，郎朗更演奏了他最新專輯裡的〈獅子王〉，周杰倫相當感謝郎朗特地飛來太原擔任他演唱會的嘉賓，直呼：「太原的朋友們真的是太幸福啦！」

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周杰倫去年推出的新歌〈最偉大的作品〉首次在他的個唱上正式登場，而這首歌的初登場如同它的歌名一樣不同凡響，邀請到郎朗同台演奏，當周杰倫彈奏著〈最偉大的作品〉的間奏，迎來郎朗彈奏著鋼琴自舞台升起，夢幻的一刻令歌迷尖叫聲不絕於耳。緊接著郎朗彈奏〈夜曲〉，周杰倫負責演唱會歌曲，完美的搭配展現兩人絕佳默契。

▲周杰倫在演唱會上邀來郎朗當嘉賓，兩個人精彩的鬥琴，讓全場粉絲超嗨。（圖／杰威爾音樂提供）
▲▼周杰倫（上圖左、下圖右）在演唱會上邀來郎朗當嘉賓。（圖／杰威爾音樂提供）
▲周杰倫在演唱會上邀來郎朗當嘉賓，兩個人精彩的鬥琴，讓全場粉絲超嗨。（圖／杰威爾音樂提供）
 
郎朗表示：「今天非常感謝我的好兄弟杰倫邀請我和他同台，合作〈最偉大的作品〉還有我最喜歡的、陪伴我多年的〈夜曲〉，謝謝大家！杰倫最棒！」周杰倫說：「〈最偉大的作品〉其實一直都沒有用這樣的形式表演過，哇！太原的朋友們真的是太幸福啦！老實說，跟兄弟鬥琴的時候，我真的是非常緊張！」郎朗也說：「我其實今天挺緊張，看了一半演唱會，然後我就去後面練習一下。」

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