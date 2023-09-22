杭州亞運／中華男排關鍵分把握不佳傷士氣　換血後穩定性待提升

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賽後球隊副攻手張育陞表示，第一局領先卻被逆轉，確實對士氣是一大打擊，「需要磨練的地方還很多，也沒有藉口，就是要繼續練。接下來要調整好心態，畢竟還有7-12名的比賽。」
這場比賽拿到21分的吳宗軒賽後也難掩失望，不過他也表示會全力以赴、好好打完接下來的賽事，「我就是需要繼續發揮自己的優勢——速度快的方面——來幫助球隊。」
原本已經宣布退出國家隊的「黑狗」陳建禎，本屆在好友戴儒謙的招募下，再度披上中華隊戰袍，可惜球隊最終無法複製上一屆銅牌的結果。他賽後直言今天場上的失誤實在有點太多了，無法及時地去做到修正是輸掉比賽的重要原因。
陳建禎接著表示，雖然這一屆還是有上屆亞運的成員在陣中，但確實隊內多了不少新血，這些年輕球員在場上比較不夠穩定，「不然以今天的比賽來說，應該是蠻有機會的。在2、3局都是追上後發生連續失誤，這和上一場對蒙古是類似的情形」。未來在這種張力十足的比賽，如何去保持好心態，絕對是學弟在未來必須要去克服的課題。
「比賽一定會比練習來得更亢奮，那你狀態好、或不好，遇到了要怎麼調整。」陳建禎表示，這方面還是要慢慢來，需要一些時間去學習。至於自己會不會再打，他則語帶保留的笑說：「還不知道！」
下一屆亞運，陳建禎就36歲了，他直言這個年紀太老了，才能確定可不可以繼續為國效力，也透露確實之後會慢慢開始學習以教練身份帶隊。