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國防部罕見發布監控福建共軍動態　揭仲：大埕灣演習應已例行化

▲國防部罕見發布監控福建共軍動態，國防部長邱國正坦言，最近敵情真的滿異常。（圖／記者林調遜攝，2023.09.22）
▲國防部罕見發布監控福建共軍動態，國防部長邱國正坦言，最近敵情真的滿異常。（圖／記者林調遜攝，2023.09.22）

記者呂炯昌／台北報導

國防部21日首度在新聞稿中，提到監控福建大埕灣附近地面動態，引發國人對國軍是否洩漏情資來源的關切。國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，事實上共軍於2021年9月與2022年9月，均曾在福建大埕灣舉行兩棲、甚至三棲立體登陸演習，應該已經成為共軍年度計劃性、例行性演習的一環；國防部只要根據往年演習實施的時間，參考若干雷達情報、訊號情報與人員情報，再租用商業衛星定期於演習區上空拍照，即可掌握共軍是否於當地舉行演習，未必一定要靠美軍的情報支援。

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揭仲說，因為近年共軍9月在大埕灣的演習，似乎已成例行公事，國外若干民間智庫只要肯花錢，都能購買由商業衛星所拍攝、為數不少的演習空拍畫面。因此，國防部靠一己之力掌握大埕灣共軍演習情形，難度並不會特別高。

揭仲表示，值得注意的是，2021年9月與2022年9月共軍在大埕灣的登陸演練，主要內容都包括運用徵調自民間的半潛船，加上共軍自己的海上移動棧橋等設備，實施「無碼頭卸載」演練。

揭仲解釋，「無碼頭卸載」演練之目的，是假想當共軍對台灣本島進行「聯合登島作戰」時，台灣本島主要碼頭被國軍破壞或以沈船封鎖航道等方式，使共軍無法使用時，就可利用「無碼頭卸載」措施，於遭受嚴重破壞的碼頭或普通沙灘，進行人員、裝備與物資的快速下卸，支援共軍的島上進攻作戰。


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