全台首家五星港點超市！外帶圓山十大名菜 9/26試營運、外帶85折
台灣人喜愛吃粵菜、港點，圓山大飯店內人氣餐廳「金龍餐廳」，以著名港點聞名，如今老主顧們再也不用煩惱訂位與排隊，因圓山飯店推出全台第一家五星港點超市「金龍點心坊」，主打「星級港點‧美味即享」外帶服務，由亞洲名廚許耀光率主廚團隊親手打造人氣港點。9月26日起試營運，至10月7日開幕全品項享8.5折優惠，10月8日至12月30日期間則是單日消費滿3000元，即加贈「夜探東密道券」2張。另外，全台唯一六度榮獲米其林三星殊榮的君品酒店「頤宮」中餐廳，也因應秋季推出粵式「饕蟹迎秋」饗宴，即日起至11月30日供應。
記者葉盛耀/綜合報導
依傍在國宴餐廳「金龍餐廳」旁的「金龍點心坊」，空間以自然質樸與木紋元素交織的線條設計，整體呈現時尚簡約的港式購物空間。業者表示，各式點心由許耀光主廚團隊設計，堅持天然新鮮食材，用無添加料理方式所研製而成冷藏/冷凍包裝的港式小點。
包括Q彈程度連食神星爺撒尿牛丸都甘拜下風的純手工牛肉丸，也有湯頭歷時4小時熬煮的龍蝦海鮮泡飯，另有各式經典港式點心，甜點則有手作甜品楊枝甘露與芒果布丁，以及兩款必買伴手禮極品X.O醬與臘腸禮盒。「金龍點心坊」更列出必買排行榜供消費者參考，前三名為曾榮獲亞太十大名菜點金獎的「腐竹牛肉丸」、「混醬腸粉」與「臘味蘿蔔糕」。
許耀光主廚則提到，每一道港點料理都是來台30多年的鄉愁情懷，希望透過記憶中的家鄉味，讓喜好港點的民眾不僅滿足味蕾，更留下美好回憶。9月26日起將試營運，10月7日前全品項享8.5折優惠，10月8日至12月30日期間單日消費滿3000元即加贈「夜探東密道券」2張。
全台唯一六度榮獲米其林三星殊榮的君品酒店「頤宮」中餐廳，也因應秋季推出粵式「饕蟹迎秋」饗宴，行政主廚陳偉強親自操刀，推出六道經典佳餚。主廚選用嚴選品種產地直送的肥美活蟹：「沙公」、「沙母」、「處女蟳」和「黃金蟹」進行烹調，完美地呈現了秋季螃蟹的鮮美。像是「沙母粉絲煲」，選用有著飽滿蟹黃的沙母，搭著高湯、粉絲等烹煮，不但蟹肉鮮醇，粉絲吸滿蟹的精華，更是Q彈美妙。
「油鹽焗處女蟳」除了傳統鹽焗手法烹煮，還特別加入香氣獨特的丁香、八角，蟹肉尾韻帶著馨香，也能享受蟹膏的油潤鮮美，另外還有「花雕酒蛋蒸黃金蟹」、「避風塘炒沙公」、「沙母炒糯米飯」、「薑蔥焗沙母」。即日起至11月30日期間限定供應。「沙公」、「沙母」、「處女蟳」需提前3天預訂，「黃金蟹」則需提前7天預訂。