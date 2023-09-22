杭州亞運／男排學弟企圖心不足 陳建禎：我感受不到打替補的威脅
中華隊在杭州亞運男排前12名交叉赛不敵印度隊，確定無緣晉級6強。賽後球隊主力球員「黑狗」陳建禎稱學弟企圖心不夠，自己感受到不到被「換到替補的威脅」，認為年輕球員這方面應該要有所加強。
特派記者黃建霖/杭州報導
這一場比賽，中華隊其實一直都有機會取勝，輸掉的3局比分也很接近，就是關鍵分得把握比較不理想。陳建禎表示球隊經歷過換血，今天在這方面的把握確實有所欠缺，這方面的心態也是未來需要去提升的。
不過比起經驗和球技還有提升空間，陳建禎直言學弟們的態度是最需要去加強的，「我5月回來報到，從集訓到盃賽，慢慢心態有所調整。台灣大部分的的學弟，還沒意識到自己未來的走向是什麼，畢竟職業球員和代表隊球員的心態有所不同。」
職業隊和中華隊差在哪？陳建禎解釋說：「職業球隊打不好就會被淘汰，競爭力很強；但自己在中華男排感受不到年輕球員練習中的企圖心，蠻不足的；完全感覺不到可能會被變成替補的威脅。只有自己臨場狀態不好，才可能被換掉。」
至於對這樣的結果是否會感受到有點失望？陳建禎笑說「已經不知道失望過幾次了，從集訓到盃賽很多狀況，自己很想拚、但只有一個人，大家想法立場不一樣，就慢慢去調整。」