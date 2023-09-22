杭州亞運／電競英雄聯盟分組出爐！中華隊籤運佳 有望打進金牌戰
杭州亞運史首度電競列入正式項目，其中人氣項目《英雄聯盟》的分組名單正式出爐，中華隊籤運不錯，被抽到C組，跟阿拉伯聯合大公國和馬爾地夫同組，如果順利晉級，很有機會一路打進金牌戰。
運動中心/綜合報導
《英雄聯盟》將於9月25日開打，根據分組抽籤的結果，A組包含了香港、南韓和哈薩克；B組則有日本、巴勒斯坦和越南；C組為中華隊、阿聯和馬爾地夫，D組為泰國與澳門。值得一提的是，原先預計參賽的科威特並未在任何組別中出現。
此外，8強賽程分組名單也已確定，籤表上半區沙烏地阿拉伯將與A組出線的隊伍交手，中國則會迎戰D組的勝出隊伍，至於籤表下半區，馬來西亞將面對C組的出線隊伍，而印度將對上B組的隊伍。
位於C組的中華隊小組出線應無太大問題，如果順利晉級，他們將在8強面對馬來西亞，若成功打入4強，預計將隊上越南或日本，非常有機會挺進金牌戰，籤運可說是相當不錯。
本次中華英雄聯盟代表隊由教練陳如治（WarHorse）領軍，上路為徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi），打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助則是胡碩傑（SwordArt）。