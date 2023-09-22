新竹香山驚見「超多隻品種貓」路邊亂竄！居民不捨：看到好幾天了
令人心碎的畫面，竟然在新竹市出現！昨（21）日在當地香山區的浸水街，竟然出現好幾隻品種貓在路邊逃竄，附近民眾也表示前幾天就有看到，懷疑遭惡意棄養，通報新竹市動物保護及防疫所，目前也已經依貓身上晶片，查到了飼主資料，將會進行後續處理。
記者潘毅/綜合報導
「虎哥」邵柏森今（22）日在臉書粉專上發文指出，近期收到民眾通報，新竹市浸水街大馬路上出現一群貓咪竄逃，對於往來車輛及動物都很危險，明顯就是有主人被丟出來的孩子，「在台灣沒責任感飼主還是很多，真的會累死前線默默幫助的人」，新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會也緊急前往救援。
邵柏森也表示，目前 新竹市動物保護及防疫所 已經依照貓身上晶片，查到了飼主資料，後續將約談看是什麼狀況，本案依主管機關法定流程來處理，全數入所照護醫療，還要確認動物有沒有絕育、身體健康狀況是否良好，飼主有沒有順利認罪，才會開放領養。
邵柏森也感謝新竹市議長 許修睿 ，他很重視違法棄養及不當飼養等各種案件，以及第一時間，緊急保護貓咪的兩位年輕人彭韻伶，讓貓咪免於受到更嚴重的危險以及協助協會一起救援。
根據《動物保護法》第 5 條規定，飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。若違反則可依照動保法第29條處新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，飼主應善盡照顧責任，切勿以身試法。