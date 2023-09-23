查基泰大直民房坍陷！檢廉10路搜索 建築師王德生60萬交保
「基泰大直」建案因施工造成鄰宅塌陷，因坍塌前，鄰近民宅早有異狀，住戶向北市府陳情，卻換來北市府替基泰建設的背書，外界質疑有官商勾結情事。檢廉昨首度發動搜索，約談建築師王德生、工地主任邱丞鴻、專案副理張博翔到案，今（23）日清晨5時許，依涉犯偽造文書罪嫌，諭令王德生60萬元交保、邱丞鴻、張博翔均依涉嫌違反建築術成規致生公共危險罪嫌，分別以25萬、 10萬元交保。
記者潘千詩／台北報導
據了解，檢廉調閱起造、監測資料，另以證人身分先約談張博翔、邱氶鴻到案後，查出曾待過北市建管處的建案監造人、建築師王德生，與張博翔自今年4月至9月初未赴工地勘察，即使工地下陷、鄰屋出現龜裂、漏水等問題，卻在文件上勾選「鄰損與施工無關」。
另外，王德生明知工地監測數據異常已達停工標準，卻涉指示邱丞鴻變造數據，讓監造數據形式上符合標準，協助基泰繼續施工，3人遭檢廉改列被告偵辦。
台北地檢署於22日股市收盤後，指揮廉政署與20多名檢事官兵分10路搜索基泰建設、建築師事務所、涉案人住居所等地，約談王德生、邱丞鴻、張博翔3名被告，廉政署訊後將3人移送北檢，複訊23日諭令王德生交保60萬元，邱丞鴻、張博翔交保25萬、10萬元。