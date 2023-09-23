屏東大火4死！5部消防職人劇實景拍攝　黃景瑜衝火場救災太催淚

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演員：黃景瑜、張婧儀
豆瓣評分：熱播中
劇情：描述消防員林陸驍在烈焰火光中的赤誠之愛，他3度在災難裡拯救娛樂圈舞蹈演員南初，產生命中注定的愛情，黃景瑜展硬漢形象，出入災難現場搶救傷患，地震救援場面真實還原消防員所面臨的險境，他穿上消防員藍色制服的模樣，被網友誇讚他是最帥氣的「藍朋友」。
為了忠實地呈現角色，黃景瑜事先接受爬雲梯、攀繩等消防訓練，可以一口氣攀爬消防雲梯，身材精壯的他直呼：「我肩膀都挪不開了，得側身才能過，爬這玩意兒挺累的。」他坦言以為拍火場戲只要拿著水柱就萬無一失，但實際拍攝時感受到現場熱度，眼睛都快睜不開，親臨火場真實體會到消防員的不容易，所幸努力表現讓消防隊員很滿意，比出大拇指為他按讚。
《我的人間煙火》
演員：楊洋、王楚然
豆瓣評分：3.2
劇情：講述消防站長宋焰和急診科醫生許沁情牽10年的故事，儘管男主角衝鋒陷陣救人，一路從底層人員升職成消防站站長，甚至為救人被埋在廢墟裡，仍然面臨社會觀點的歧視，被認為無法門當戶對，配不上醫師女主角，最後當女方的養母深陷災難，被男主角英勇救出後，終於醒悟到這份職業的偉大，不再阻止主角間的戀情，讓有情人終成眷屬。
楊洋表示初次飾演消防員，感覺到很榮幸，過去的印象裡消防員就是單純救火，沒想到連一般平民百姓戴戒指卡住、誤捅蜜蜂窩這些事情，也都要消防員去處理，感覺他們都在我們身邊，時時刻刻保護著大家，真的非常敬佩他們的偉大。這齣劇劇情裡曾出現男女主角拿著滅火器浪漫調情片段，被觀眾指責不尊重，劇組出面道歉平息怒火。
《照亮你》
演員：陳偉霆、章若楠
豆瓣評分：7.1
劇情：消防員靳時川在地震中救了受傷的女孩徐來，為了安撫年紀幼小的傷者，應允了女孩許下的「十年後我來追你」約定，十年後，徐來當了新聞記者，和靳時川重逢，主動追求男主角，解開對方救災時痛失戰友封鎖愛情的心靈，互相救贖的故事非常感人，著重消防員除了外在危險，內心也要面臨失去夥伴時的傷痛，仍需在每日救難時秉持信仰與勇氣。
這是陳偉霆第二度飾演消防員，他表示兩次體驗很不一樣，第一次演電影《救火英雄》的時候是消防新人，只要跟著主角謝霆鋒、胡軍跑，什麼都不懂，只會跟著往前衝，劇情裡每天都要被罵，這次演出的時候，必須相信自己就是消防站長，事前還接受消防訓練，卻因為視力問題無法合格，只能在戲裡圓夢，「我以前想得很美，真的演出之後，發現他們面對的是生死，每一次任務都可能是最後一次任務」。
《藍焰突擊》
演員：任嘉倫、陳小紜
豆瓣評分：暫無評分
劇情：講述擅長跑酷才能、熱愛助人的青年李溪成，光憑一腔熱血，就想要加入救火英雄行列，卻被高層認為不夠資格，為了訓練新進隊員，消防員團隊特製訓練計劃，磨練李溪成與隊友們的心性與意志，李溪成接受強度訓練後，與夥伴共同經歷生死考驗，最終確定人生方式，決定成為真正的「逆行英雄」。
《你好，火焰藍》
演員：龔俊、張慧雯
豆瓣評分：5.1
劇情：一次突發車禍，讓青年消防員霍言和急診科醫生晏藍相遇。他們本著救人的共同使命並肩作戰。起初關係不睦，卻在一次次地震事件救援中，目睹種種生離死別後，感情產生變化。有著醫學理想的晏藍努力救死扶傷，霍言在背後默默支持著她。
為了還原救援現場的場景，《你好，火焰藍》在上百個地點實景拍攝，也搭設20幾個場景。救火臨場感相當真實，為了營造逼真的煙效，還在拍攝時點燃石灰棉，為演員表演帶來真實的緊張感，該劇製片人韓沛均說，「希望可以變成一個非特效完成的、營造真實現場的現代戲。」龔俊為了塑造好這一特殊職業形象，提前一週跟消防員同吃同住，接受來自消防指戰員的專業訓練，對角色的信念感油然而生，一次次穿著消防服打水帶、爬拉梯，體驗片場驚險刺激的拍攝，讓龔俊感嘆「消防員太不容易了」。
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