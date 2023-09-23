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王彩樺《我們這一攤》買食材給小費！夏和熙氣炸　省了半天全白費

▲王彩樺（左二）在《我們這一攤》買食材還給小費，讓夏和熙（左一）氣炸，省了老半天還是白費，右起胡宇威、中間淳太、陳希瑀Kimi。（圖／三立提供）
▲王彩樺（左二）在《我們這一攤》買食材還給小費，讓夏和熙（左一）氣炸，省了老半天還是白費，右起胡宇威、中間淳太、陳希瑀Kimi。（圖／三立提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

實境「擺攤」綜藝節目《我們這一攤》廣受好評，在Myvideo評台榮獲節目排行第1名，LINET熱播排行第7，是綜藝實境節目第1名。本週將播出日本特別篇，3人將前往日本靜岡縣濱松祭擺攤，傑尼斯WEST中間淳太加入擺攤陣容。結果看見王彩樺買個食材卻瘋狂給小費，讓身為財務總管的夏和熙快要氣炸。

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《我們這一攤》這次前往日本擺攤，要將台灣小吃與日本文化作結合，中間淳太則分享，其實日本擺攤不像台灣，只有在祭典的時候才會出現，濱松祭這祭典是為了感謝神明，每年的5月3日舉辦，活動時間是3到5天，是當地的大型活動，日本各地民眾都會聚在這。中間淳太還說日本人比較喜歡吃甜味，也先給3位藝人一個目標。

▲一行人先體驗濱松祭祭典的鬥風箏文化。（圖／三立提供）
▲一行人先體驗濱松祭祭典的鬥風箏文化。（圖／三立提供）
由於這次擺攤成本只有6萬元日幣（約13000元台幣），如果是負債狀態，就要把這負債成本帶回台灣，中間淳太就替王彩樺、胡宇威和夏和熙打強心針，「不要擔心，很多日本人都會來。」而3位藝人也很有誠意地提前至日本去了解文化，還在風箏會長的指導下做出《我們這一攤》的風箏，但沒想到放風箏卻是3人災難的開始，因為大家都不會放。

不過，胡宇威堅持要不虛此行，一再要求想要鬥風箏，大家耐不住，只好放行，讓他盡情奔跑在草地上，只是鬥風箏的過程，胡宇威需要被扛在肩上，而他真的對自己的體重覺得很抱歉，這70公斤的重量，他們還要吆喝、移動，讓胡宇威心虛大笑，「我不知道，最後團隊沒贏是真的被鬥垮，還是被我壓垮的。」

在祭典夜市舉行前，3位藝人要先練習廚藝，卻在借廚房時不停碰壁，再加上預算吃緊，讓夏和熙猶豫再三，連出手都謹慎考慮，但沒想到省了老半天，王彩樺買個食材卻因為對方服務好竟然大方給小費，還得意說反正是公基金，讓夏和熙好氣又好笑，而三人最終決定在日本擺攤要賣的台灣小吃是蔥抓餅，也考驗他們的決定是不是會受到日本民眾的喜愛。

▲0922新聞稿。我們這一攤。（圖／三立提供）
▲胡宇威（左）對於此次的日本行祭典體驗超級開心。（圖／三立提供）

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