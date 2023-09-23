屏東工廠爆炸百死傷！火場逃生「找毛巾、往上跑、躲廁所」全錯了
屏東「明揚國際」工廠大火持續搜救中，屏東大火目前已有98人送醫，今（23）日尋獲的三名員工送醫不治，死亡人數上增至6人，尚有4人失聯。面對無情的惡火，彰化縣消防局員林分隊曾示警3大錯誤迷思，包含花時間找濕毛巾摀口鼻、向高樓層避難，甚至躲進廁所都是「錯誤」觀念。
記者周淑萍/綜合報導
員林消防分隊與員林義消一分隊發文提醒，火災發生最重要的事情是活下來，不是逃出去，以往發現有很多案例是屋主逃了出去，卻倒在樓梯口，因為吸入了過多的濃煙，導致窒息身亡，正確觀念有三點：1、把握黃金逃生時間，小火淡煙快逃，濃煙關門避難。2、向下逃生或是原樓層相對安全區避難。3、千萬不要躲進廁所。
當身處火場內，最重要就是把握時間逃生，不要浪費時間找濕毛巾，且濕毛巾並無法防止吸入濃煙及有毒氣體，此舉反而浪費寶貴的逃生時間。此外，濃煙上升的速度是每秒3~5公尺，且濃煙往往蓄積在上面樓層，所以往上逃不僅無法逃離濃煙，反而有可能往濃煙最多的地方跑去。
消防局也觀察到，很多人遇到火災會躲進廁所，但廁所一般都是不耐高溫的塑膠材質，一旦遇到高溫馬上融化，且廁所門一般留有通風氣窗，無法隔絕濃煙，反而暴露危險。