屏東工廠大火！全球人壽啟動4大關懷措施 提供醫療理賠預付金
位在屏科的明揚國際科技公司工廠發生大火意外，造成百人傷亡，全球人壽今（23）日表示，已在第一時間啟動重大災害關懷機制，派員盡速了解傷亡名單與主動關懷傷亡保戶狀況，並協助理賠事宜，也提供4大關懷服務措施，包括主動快速理賠、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月及申請補發保單免收手續費等，以協助保戶度過難關，祈願傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。
記者顏真真／台北報導
全球人壽啟動的4大關懷服務措施，在快速理賠部分，只要這次爆炸事故中不幸傷亡的保戶，公司將主動聯繫並提供協助，儘速完成理賠給付，需檢附的相關申請文件後補即可。另針對有需求的保戶亦提供「醫療理賠預付金」服務。
同時，全球人壽也針對受災保戶提供續期保費緩繳3個月，只要應繳保費區間自112年9月1日起至112年11月30日之保單，自即日起至112年11月30日前提出申請可緩繳保費3個月。
不僅如此，還有保單借款利息緩繳6個月措施，凡應繳利息區間為自112年9月1日起至113年2月29日之保單，自即日起至113年2月29日前提出申請可緩繳保單借款利息6個月。此外，申請補發保單免收手續費，傷亡保戶若因此次事故致遺失保單，即日起至112年11月30日前提出申請補發保單免收手續費。