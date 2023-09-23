火災成考驗！屏東消防局長許美雪就任8年 自評80分「我很努力」
屏東「明揚公司工廠」昨天發生爆炸，造成4名消防員殉職，屏東縣消防局長許美雪昨天晚間就到場坐鎮，一度稱是「消防員射水後發生爆炸」，今天又改口稱「沒有射水」，其實許美雪已經上任8年多，這次屏東工廠大火成為他任內一大挑戰，他也曾自評，會給自己打80分，「因為我很努力的做」。
記者林怡昕／台北報導
屏東「明揚公司工廠」昨晚間發生爆炸，造成上百人傷亡，許美雪緊急到場坐鎮，昨天受訪時曾稱，內部疑似有烷類和天然氣，導致消防員一射水就發生爆炸，一度遭質疑「為什麼不等到確認物質後再射水？」
不過許美雪今天又改口，說消防員一進入火場才10公尺，還來不及射水就發生爆炸，「所以我們在釐清之後跟大家明確的表示『沒有射水』」。
其實，許美雪就任屏東縣消防局長已經8年，更是全國首位女消防局長，他任職期間在接受地方議員質詢時，被問及要為就任8年多的表現打分數，許美雪有自信地稱「自己打分數會打得比較高，因為我很努力的做」，因此要給自己打80分。
不過，屏東縣議員王景山指出，另一位議員曾義雄打39分死當，自己則打59分可以補考，許美雪也表示，自己相當願意補考，做不好的部份會加油，另外，屏東縣議員梁育慈則打60分，表示許美雪的表現勉強及格。