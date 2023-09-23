陳建仁慰問殉職勇消家屬 陳柏翰表妹淚問：「DNA結果何時出來」
屏東「明揚國際」工廠昨天（22日）傍晚發生火災、引發爆炸，造成4名消防員殉職，行政院長陳建仁今天下午偕同經濟部長王美花、屏東縣長周春米等人，到殯儀館向殉職的勇消家屬們表達慰問，當中有勇消遺體被尋獲時因為碳化嚴重，必須採DNA辨識身分，這讓陳柏翰表妹在與院長對談時，忍不住淚問「DNA結果何時會出來」，場面相當哀戚。
記者陳詩雨／屏東報導
行政院院長陳建仁在下午3點抵達殯儀館後，先是向殉職的勇消們上香鞠躬，隨即逐桌向4位殉職勇消的家屬們表達慰問，並送上慰問金、坐下來傾聽家屬的訴求。在對談過程中，殉職勇消鍾吉垣的家屬更一度痛哭失聲、淚流不止，讓站在一旁的王美花也忍不住拭淚。
另外，由於勇消陳柏翰的母親，在陳建仁抵達現場前，就因為悲痛欲絕，出現暈眩、站不穩等身體不適狀況被送往醫院，因此只能由其他家屬代為和陳建仁面談。面對陳建仁的慰問，陳柏翰的表妹不只頻頻拭淚，更代表家屬淚問院長：「DNA比對結果何時會出爐？」希望整個流程可以盡快，為此，陳建仁是不斷點頭並輕聲寬慰，屏東縣長周春米則上前緊握家屬的手，給予家屬力量。
在結束殯儀館的慰問行程後，陳建仁並未對外發表談話，低頭不語、表情凝重的快步搭車離開現場，只有屏東縣長周春米在接受媒體受訪時表示，目前主要是有家屬對於後續靈堂的設置、以及墓地等有不同的想法，針對家屬的這些訴求，她強調都一定會盡全力協助。