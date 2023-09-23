終端需求續疲軟！8月工業、製造業生產指數連15黑

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在資訊電子產業方面，因消費性電子產品市場需求疲弱，半導體供應鏈持續調整庫存，致電子零組件業年減16.78%，惟大尺寸面板因應年底旺季備貨需求而增產，抵銷部分減幅；電腦電子產品及光學製品業則受惠雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用擴展，生產指數創歷年單月新高，年增2.83%。
傳統產業中，因全球景氣展望不佳，終端需求仍顯遲滯，廠商設備投資縮減，致機械設備業年減16.65%、化學材料及肥料業年減0.53%；基本金屬業因業者因應下月產線歲修而增產，微幅年增0.78%；汽車及其零件業年增1.30%，主因業者積極促銷，部分新車款買氣熱絡，加上電動大型客車受惠政府推動電動大客車示範計畫而增產所致。
展望未來，統計處認為，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興應用持續擴展，以及國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國十一假期前備貨需求挹注，可望維繫國內製造業生產動能，惟全球通膨及升息壓力仍在，加上俄烏戰爭、美中科技爭端等不確定因素持續干擾，恐抑制我國製造業成長力道，需密切關注並審慎因應。
根據統計處調查，製造業者認為112年9月生產量將較8月增加之廠商家數占8.3%，持平者占73.9%，減少者占17.8%，以家數計算之製造業生產動向指數為45.3，按產值計算的動向指數為48.7，預期9月生產指數將較8月減少。