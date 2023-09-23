外資單週賣超千億！台股跌破半年線　大選行情來、Q4將逐步發酵

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，受到聯準會鷹派的展望影響，上週外資短暫買超後，本週又再度轉為賣超，累計9月來外資以調節台股超過千億元，達1307.72億元，金額已超過8月調節的1240.02億元，導致大盤欲振乏力，指數也跌破半年線支撐，週五指數開盤一度跌至16202點，改寫5月下旬以來低點。
孫傳恕指出，聯準會因為對美國經濟保持樂觀，保留了年底前仍可能升息的彈性，在發表偏鷹派的會後聲明後，導致美債殖利率攀至新高、美元走強，加上美國會難以就短期開支法案達成共識，美國政府本月底再面臨關門危機，使得美股出現大幅震盪，也影響台股的投資情緒，預料股市仍需時間消化此次偏鷹派的聲明。
除了股市投資氣氛不振，國際油價也成為近期變數，孫傳恕說明，沙烏地和俄羅斯的減產延長，造成油品市場龐大缺口，引發能源價格再度波動，目前布蘭特與西德州原油價格雙雙站上90美元大關，根據OPEC最新原油展望報告，今年第四季原油供給缺口將達每日330萬桶，可能創下十多年來最大缺口，且如果歐洲與中國經濟數據開始轉為樂觀，亦將使原油市場進一步緊繃。
不過，孫傳恕認為，從過往經驗來看，每當美國停止升息之後，成長股在營收與獲利往往能展現不錯的表現，包括受惠於AI產業的電子零組件，且看好高階記憶體需求擴大，半導體明年需求也可望出現上修，至於電子通路、通訊網路等則在近期展現防禦性質。另外，隨著時間進入第四季，在旺季行情帶動下，台股仍有表現空間，搭配明年將登場的大選行情，將同步於第四季逐步發酵。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。