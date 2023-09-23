員林客底文化「鹹酸甜」成果展 呈現客底多元文化內涵

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由於客委會依據聯合國教科文組織標準，對台灣地區客語進行各項研究，發現客家語言已達「嚴重瀕危語言」標準，為保留台灣重要的語言文化，在客委會與縣政府補助下，員林市公所辦理「推展客底文化發展試辦計畫」，透過田野調查、工作坊帶動，有不少在地居民參與。今天發表的計畫成果，諸如出版品中的有聲書錄製，聲音即是由在地客語老師和員林腔的居民一起錄製。
值得一提的是，這次許多長者參與時，想起小時候長輩有提到自己是客家人，因此，這本有聲書的創作即以員林人文特色、景觀、產業為題材，希望透過歌曲展現員林豐富多元的面向，使用員林腔的閩南語，加上饒平客語的雙聲調朗誦，讓員林的多元又增加了語言文化的獨特，希望大家一起認識員林腔，也學習饒平客語。
游市長指出，活動舉辦場域張氏家廟就，是來自饒平的張氏祖先所在地，九二一地震時建築物嚴重受損，在家族自己動員出錢出力之下修復完成，彰顯員林客家的精神─家族團結合作，而這精神不只呈現在家族中，也在員林人對經濟發展的努力拚搏精神上，所以今天的成果展示的，不只是這個計劃期間大家攜手努力的成果，更凸顯員林人在文化傳承上的成果。
今日上午的成果發表活動，除展示計畫活動成果、出版品外，也將計畫中透過無人機拍攝的3D影像，提供大家透過自製3D眼鏡欣賞，還有文化闖關、體驗活動和市集活動等，吸引許多父老鄉親參加。
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