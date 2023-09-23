進入火場射水爆炸害傷亡？周春米強調：消防員沒有射水

員林客底文化「鹹酸甜」成果展 呈現客底多元文化內涵

▲員林市公所游振雄市長（右7）與客委會副主委范佐銘（右8）及全體與會人員共同推動客底文化。（圖／員林鄉公所提供）
▲員林市公所游振雄市長（右7）與客委會副主委范佐銘（右8）及全體與會人員共同推動客底文化。（圖／員林鄉公所提供）

記者金武鳯/綜合報導

客家委員會、彰化縣政府與員林市公所攜手以「員林客底文化鹹酸甜」為主題，今 (23) 日在張氏家廟辦理成果展出及有聲書教材發表，客委會副主委范佐銘、員林市長游振雄帶領大家打開以員林市歌、在地俚語為主的有聲書教材，期盼民眾一起探索員林客底文化內涵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
彰化縣約有9萬多的客家人口，員林市約佔15%。員林市公所市長游振雄表示，彰化縣客家族群分成兩個脈絡，一為「饒平客」，聚集在員林、永靖、埔心地區，講的是「饒平腔」；另一為講「四縣腔」的客家人，主要分布溪州、埤頭。

▲員林客底文化「鹹酸甜」成果展今登場，客委會副主委范佐銘參觀展出成果。（圖／員林市公所提供）
▲員林客底文化「鹹酸甜」成果展今登場，客委會副主委范佐銘參觀展出成果。（圖／員林市公所提供）
由於客委會依據聯合國教科文組織標準，對台灣地區客語進行各項研究，發現客家語言已達「嚴重瀕危語言」標準，為保留台灣重要的語言文化，在客委會與縣政府補助下，員林市公所辦理「推展客底文化發展試辦計畫」，透過田野調查、工作坊帶動，有不少在地居民參與。今天發表的計畫成果，諸如出版品中的有聲書錄製，聲音即是由在地客語老師和員林腔的居民一起錄製。

值得一提的是，這次許多長者參與時，想起小時候長輩有提到自己是客家人，因此，這本有聲書的創作即以員林人文特色、景觀、產業為題材，希望透過歌曲展現員林豐富多元的面向，使用員林腔的閩南語，加上饒平客語的雙聲調朗誦，讓員林的多元又增加了語言文化的獨特，希望大家一起認識員林腔，也學習饒平客語。

游市長指出，活動舉辦場域張氏家廟就，是來自饒平的張氏祖先所在地，九二一地震時建築物嚴重受損，在家族自己動員出錢出力之下修復完成，彰顯員林客家的精神─家族團結合作，而這精神不只呈現在家族中，也在員林人對經濟發展的努力拚搏精神上，所以今天的成果展示的，不只是這個計劃期間大家攜手努力的成果，更凸顯員林人在文化傳承上的成果。

今日上午的成果發表活動，除展示計畫活動成果、出版品外，也將計畫中透過無人機拍攝的3D影像，提供大家透過自製3D眼鏡欣賞，還有文化闖關、體驗活動和市集活動等，吸引許多父老鄉親參加。

有聲書線上聽https://linktr.ee/yuanlinhakka?utm_source=qr_code

台中魚市場變身日系市集「漁人町」 搶攻星光夜場商機

音樂史上首次跨界音樂會 王宏恩攜手米可吉他樂團演出

全台唯一 麗晨總部「丰二三」 獲LEED、智慧建築雙認證

「心球覺旅」國際插畫暨文資藝術療癒展 落實文化平權

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞