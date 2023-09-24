綠營齊轟侯友宜帶職請假選總統 新北市府：全力推動建設持續不懈
針對民進黨新北市議會黨團召開記者會砲轟痛批國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜請假逃避議會質詢，新北市政府今（24）日發布新聞稿回應，指出侯友宜皆按規定辦理請假，請假期間由副市長劉和然代理；強調市府團隊堅守職責，持續推動市政發展，並質疑綠營民代為政治目的，誣指市政空轉，混淆社會大眾視聽。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府副發言人張劭斌指出，綠營民代是否忘記副總統賴清德在台南市長任內曾創下逾230天未入議會備詢的紀錄，更因此被監察院彈劾，成為第一位被公務員懲戒委員會記申誡的直轄市長，而後又辭職高升行政院長，悖離台南市民474天。
張劭斌說明，新北市在侯友宜治理下，市政建設不曾停歇，包括2030願景工程重大建設、捷運路網，市府團隊各司其職努力實現中，包括三環六線捷運路網近期均有重大實質進展，安坑輕軌於今年二月通車，環狀線北環段的三重蘆洲區段在三月動工，還有捷運三鶯線、萬大中和線預計近年陸續完工；強調在市府團隊全力挺進下，大型市政建設不斷推進，帶動地方經濟發展，各區域生活機能皆大幅躍進，讓市民安居樂業的環境更加完善。
張劭斌最後強調，呼籲綠營民代不應該失去人性，切勿一再消費重大社會事件，就在舉國哀悼之際，不見綠營民代發揮同理心、為警消同仁積極爭取權益，令人深感遺憾。