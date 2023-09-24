屏東明揚國際工廠大火難滅！疑「環己烷」過量 專家這樣說
屏東生產高爾夫球設備的「明揚國際」工廠，22日傍晚因不明原因起火、爆炸，後續造成重大傷亡，許多專家和民眾還疑高爾夫球生產線的「可燃性物質」、「環己烷」等可能會是或是延燒許久的起因，對此補教化學教師施釩說明，環己烷是工廠常見的有機溶劑，其溶沸點很低，遇火容易燃燒，自然會導致火勢延續，且其密度比水還低，救災時無法射水撲滅。
記者張志浩/綜合報導
施釩表示，環己烷在工廠內相當常見，尤其是製作塑膠類物品時，環己烷通常會用來溶解其他物質，基本上就是一種有機溶劑，在一般情況下，環己烷是以液體為主要呈現方式，只要在常溫下狀態都非常安定，不過它的溶沸點相當低，平時就應避免產生或接觸靜電、火花、明火及其他引火源。
此外，環己烷也要避免和強氧化劑接觸，例如過氧化物、硝酸鹽、過氯酸鹽等，以免增高起火及爆炸的危險性，而環已烷火災發生時，會釋放毒性氣體和蒸氣，對人體看是一種傷害。施釩補充，環己烷由於密地比水低，若有起火狀況出現，一定要避免用水撲滅，而是要用乾粉、泡沫的其它方式。
至於明揚國際工廠實際發生爆炸的原因還有待調查，屏東消防局長許美雪起初在事發第一時間，對外向媒體宣稱是消防員灑水引發爆炸，但事實是消防員來不及射水就爆炸。許美雪今（24）日也坦承口誤，並指出廠商並未說明廠內有過氧化劑。屏東縣長周春米也表示，現在以救災優先，後續事故調查及責任檢討，不會迴避。