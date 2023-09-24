郭書瑤「有禮貌穿搭」出席簡廷芮婚禮 暴走說出：我跟誰都可以睡
郭書瑤今（24）日出席《我的少女時代》女星簡廷芮婚禮，身穿新娘指定的大地色系平口上衣搭配紗裙，低調的「有禮貌穿搭」不搶目光，把重點放在新娘子身上，她受訪表示因為鄭茵聲牽線而與簡廷芮變成好友，3人一起赴韓國旅遊，被問到跟不熟的人共度那麼多個晚上，會不會不自在？郭書瑤笑說：「我很ok，我跟誰都可以睡。」接著才補充：「不是那種睡啦。」
記者羅凌筠／台北報導
簡廷芮婚禮粉紅泡泡滿天飛，2對緋聞情侶邱宇辰、張語噥；胡適安、吳心緹前後腳出席，剛卸貨的晏柔中帶著老公楊孟霖一起現身，沒攜伴的林艾璇（大元），笑說男友鼓鼓因工作不在台灣，「我來看看大家婚禮怎麼辦，可以差不多開始規劃，我本來跟他說這兩年先不要求婚，我想好好工作，已經諮詢好凍卵了，但可能今天參加完又想結婚。」
鼓鼓先前透露求婚會好好設計，大元被問到第六感算敏銳嗎？會不會事先破哏男友準備的驚喜？她表示自己通常是察覺不出來的類型，「如果他要偷吃，我會抓不到那種。」被問到地下戀談了10年，認愛後生活有什麼改變？她說：「這10年我憋得很辛苦，公開之後很開心，有網友覺得我太刻意，可是我已經盡量不誇張了，怎麼樣，我會PO更多，這是我的幸福日常。」
王子邱勝翊從15歲就認識簡廷芮，後來拍攝偶像劇《稍息立正我愛你》又再次合作，他說：「滿替她開心的，來沾沾喜氣。」單身的他也表示還在尋找伴侶當中，弟弟邱宇辰（毛弟）被問到張語噥的緋聞，他笑說自己也是單身：「她是老朋友，很久沒見了，一年見1次就被拍到。」被邱勝翊吐槽：「每一桌搞不好都有1個老朋友。」