泰國總理賽塔10月8日訪問中國 積極推動中泰旅遊合作
泰國《曼谷郵報》報道，泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）甫於9月5日上台，旋即推出多項「有感政策」，其中一項就是開放中國遊客為期五個月的免簽措施，加速刺激觀光業發展。接下來，他計劃在10月8日至10日訪問中國，與中方進一步強化雙邊關係，尤其是促進兩國旅遊合作，將是賽塔此行訪問的關鍵議題之一。
國際中心楊雅婷／綜合報導
賽塔上任後不久赴泰國北部城市清邁（Chiang Mai）視察，了解清邁經濟、旅遊、交通系統、社會和環境相關問題。泰國政府部門認為在免簽措施推出後，赴泰旅遊的中國遊客將會大幅成長，賽塔也特別向清邁警方強調維護國際觀光客安全、打擊非法活動的重要性。
過程中賽塔也透露，他將在10月8日至10日訪問中國，期盼與中方加強雙邊關係、並且促進中泰旅遊合作。
對於賽塔訪問中國的計劃，泰國總理府發言人表示，旅遊合作將是賽塔此行主要議題之一，當記者被詢問泰國新內閣是否會在中國和美國之間「保持平衡」，發言人表示，「泰國將美國和中國視為兩個主要貿易夥伴」。
發言人還表示，賽塔在訪問中國之前，出席了第78屆聯合國大會一般性辯論，期間見到美國總統拜登（Joe Biden）等美方高層，並且與美國大型科技企業會晤，希望藉此邀請美國企業擴大對泰國的投資。